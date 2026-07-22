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لبنان

بعد مقتل جندية أميركية... تعليق لافت من السفارة الإيرانية في لبنان!

Lebanon 24
22-07-2026 | 05:45
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بعد مقتل جندية أميركية... تعليق لافت من السفارة الإيرانية في لبنان!
بعد مقتل جندية أميركية... تعليق لافت من السفارة الإيرانية في لبنان! photos 0
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كتبت السفارة الإيرانية في لبنان عبر حسابها على منصة "إكس": "قتلت هذه الجندية الأميركية نتيجة العدوان الأميركي الأرعن على إيران، وهي لن تكون كبش الفداء الأخير في سجل السياسات والتقديرات الخاطئة لإدارتها".

أضافت: "آلاف الأميركيين يدفعون أرواحهم ومعيشتهم ثمنًا لحروب عبثية تُخاض لأجل الكيان الاسرائيلي... والمعادلة واضحة: الموت هو المصير المحتوم لكل من يتعدى على إيراننا العزيزة!".

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