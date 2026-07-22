بعد مقتل جندية أميركية... تعليق لافت من السفارة الإيرانية في لبنان!

قتلت هذه الجندية نتيجة العدوان الأمريكي الأرعن على إيران، وهي لن تكون كبش الفداء الأخير في سجل السياسات والتقديرات الخاطئة لإدارتها. آلاف الأمريكيين يدفعون أرواحهم ومعيشتهم ثمنًا لحروب عبثية تُخاض لأجل ... والمعادلة واضحة: الموت هو المصير المحتوم لكل من… pic.twitter.com/ed0iUyaMIl