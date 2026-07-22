تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حراك مرتقب في لبنان تجاه "العمالة الأجنبية غير الشرعية".. إليكم موعده

Lebanon 24
22-07-2026 | 07:59
A-
A+
حراك مرتقب في لبنان تجاه العمالة الأجنبية غير الشرعية.. إليكم موعده
حراك مرتقب في لبنان تجاه العمالة الأجنبية غير الشرعية.. إليكم موعده photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاءً حوارياً مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر حول "سوق العمل في لبنان: التحديات وفرص الإصلاح"، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، خُصص لبحث ملفات الضمان الاجتماعي، والبطالة، والعمالة الأجنبية، وتنظيم سوق العمل.

وأكد حيدر أن وزارة العمل تضع حماية اليد العاملة اللبنانية في صدارة أولوياتها، داعياً الشباب اللبناني إلى الانخراط في مختلف القطاعات، وعدم حصر فرص العمل بالوظائف المكتبية، خصوصاً مع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب مشاركة واسعة من الكفاءات واليد العاملة المحلية.

وشدد على أن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية باتت مراسيمه الأساسية جاهزة، وأن تطبيقه سينطلق بعد تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن تنظيم ملفات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.

وفي ملف العمالة الأجنبية، أعلن حيدر أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل بتنفيذ إجراءات صارمة بحق العمال الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، تشمل الحجز والترحيل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المخالفين، مشيراً إلى أن مهلة تسوية الأوضاع التي أُطلقت بالتنسيق مع الأمن العام لم تحقق النتائج المرجوة بسبب ظروف الحرب.

من جهته، وصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد اللقاء بأنه كان "صريحاً ودسماً"، مؤكداً أن النقاش تناول أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي، والبطالة، والعمالة غير الشرعية، وحقوق العمال.

وأشار إلى أن تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل أولوية، داعياً إلى الإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد، تمهيداً لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية، وتنظيم سوق العمل، ومعالجة أوضاع المؤسسات غير المسجلة.

وأعلن عربيد أن المجلس سيستكمل البحث في هذه الملفات خلال جلسة تعقد في 5 آب المقبل، على أن تُصدر عنها ورقة عمل تتضمن رؤية المجلس لإصلاح سوق العمل في لبنان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار وحيدر بحثا في تعزيز التعاون وتنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب مرتقب في الإدارة العامة… وهذا موعده
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين وشي على موعد مرتقب في قمة "أبيك"
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك مرتقب للسفير الاميركي وبري سيقدّم ملاحظاته على "اتفاق واشنطن"
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني

إعادة الإعمار

الدكتور محمد

وزارة العمل

الأمن العام

اللبنانية

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-07-22
Lebanon24
10:34 | 2026-07-22
Lebanon24
10:31 | 2026-07-22
Lebanon24
10:29 | 2026-07-22
Lebanon24
10:27 | 2026-07-22
Lebanon24
10:12 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24