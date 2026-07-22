حراك مرتقب في لبنان تجاه "العمالة الأجنبية غير الشرعية".. إليكم موعده

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاءً حوارياً مع وزير العمل حول "سوق العمل في : التحديات وفرص الإصلاح"، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، خُصص لبحث ملفات الضمان الاجتماعي، والبطالة، والعمالة الأجنبية، وتنظيم سوق العمل.

وأكد حيدر أن تضع حماية اليد العاملة في صدارة أولوياتها، داعياً الشباب اللبناني إلى الانخراط في مختلف القطاعات، وعدم حصر فرص العمل بالوظائف المكتبية، خصوصاً مع اقتراب مرحلة التي تتطلب مشاركة واسعة من الكفاءات واليد العاملة المحلية.

وشدد على أن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية باتت مراسيمه الأساسية جاهزة، وأن تطبيقه سينطلق بعد تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن تنظيم ملفات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.

وفي ملف العمالة الأجنبية، أعلن حيدر أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل بتنفيذ إجراءات صارمة بحق العمال الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، تشمل الحجز والترحيل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المخالفين، مشيراً إلى أن مهلة تسوية الأوضاع التي أُطلقت بالتنسيق مع لم تحقق النتائج المرجوة بسبب ظروف الحرب.

، وصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد اللقاء بأنه كان "صريحاً ودسماً"، مؤكداً أن تناول أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي، والبطالة، والعمالة غير الشرعية، وحقوق العمال.

وأشار إلى أن تعزيز يشكل أولوية، داعياً إلى الإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد، تمهيداً لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية، وتنظيم سوق العمل، ومعالجة أوضاع المؤسسات غير المسجلة.

وأعلن عربيد أن المجلس سيستكمل البحث في هذه الملفات خلال جلسة تعقد في 5 آب المقبل، على أن تُصدر عنها ورقة عمل تتضمن رؤية المجلس لإصلاح سوق العمل في لبنان.