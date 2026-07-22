لبنان يطلق حزمة وطنية جديدة للتخطيط لتعزيز إدارة النفايات الصلبة

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وجرى إطلاق المشروع خلال احتفال برعاية وزيرة البيئة تمارا ، وبمشاركة سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وال، والمدير العام لوزارة الصناعة عادل جرجس الشباب ممثلاً وزير الصناعة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والبلديات والقطاع الخاص.وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الدراسات تغطي قطاعات النفايات الطبية والإلكترونية والخضراء ونفايات المسالخ والورق والكرتون، إضافة إلى الوقود المشتق من النفايات (RDF)، فيما توفر منصة الـGIS قاعدة بيانات وطنية تساعد الجهات المعنية على رصد البنية التحتية، وتحديد الثغرات، وتوجيه السياسات والاستثمارات.وأكدت الزين أن المبادرة تعزز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتدعم اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة، بما يساعد الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والبلديات على تنفيذ حلول مستدامة.بدوره، اعتبر الشباب أن قطاع النفايات يشكل فرصة استثمارية غير مستغلة، مشيراً إلى أن التوسع في الفرز والتدوير والتسميد يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الصناعة، مؤكداً أن الهدف هو "الانتقال من معالجة النفايات إلى تصنيعها".من جهتها، شددت دو وال على أهمية استخدام هذه الأدوات لدعم الإصلاحات البيئية وتوجيه الاستثمارات، فيما أكدت أليكو أن الاستثمار في البيانات الموثوقة يشكل ركيزة أساسية لتطوير قطاع إدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري.وتخلل الحفل عرض نتائج دراسات متخصصة حول النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية، إذ أشارت شركة "إيلارد" إلى أن لبنان ينتج نحو 40 ألف طن سنوياً من النفايات الإلكترونية، واقترحت إنشاء 12 مركز جمع محلياً ومركزاً وطنياً للفرز والمعالجة.أما شركة "أسكوم"، فقد عرضت المخطط التوجيهي الوطني لإدارة نفايات الرعاية الصحية، الذي يتضمن تصنيف النفايات الخطرة وتجهيز منشأة الكرنتينا لمعالجة النفايات المعدية.