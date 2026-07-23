"ملتقى التأثير المدني": لبنان أمام فرصة للانتقال من إدارة الانهيار إلى إعادة بناء الدولة

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "لا تكفي الرمزيات السياسية ما لم تتحول إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ. يقف اليوم أمام فرصة إستثنائية للانتقال من إدارة الانهيار إلى إعادة بناء الدولة. إن استعادة السيادة وتطبيق والإصلاحات البنيوية ليست مسارات متوازية، بل مشروع وطني واحد لا يحتمل التجزئة. المطلوب ترجمة الزخم السياسي إلى مؤسسات فاعلة، واحتكار الدولة لوظائفها الدستورية على كامل أراضيها، وتعزيز الشراكة مع المجتمعين العربي والدولي بما يخدم المصلحة الوطنية حصرا. ان حماية هذه الفرصة تتطلب تجاوز ثقافة التعطيل والمحاصصة، واعتماد منطق والمساءلة وسيادة القانون. عودة لبنان إلى العالم الحر تبدأ من عودته إلى الدولة. ، دستورية، قادرة وعادلة، تعيد بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وتستعيد ثقة شركائها في العالم".

وأرفق تدوينته بهاشتاغ "القضية "، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "إن خروج لبنان من حال التصدع والانهيار ضرورة حضارية قصوى".