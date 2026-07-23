ريفي: نأمل أن تُثمر العلاقة مع الولايات المتحدة دعماً فعلياً للبنان

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
رحّب النائب أشرف ريفي في بيان، بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة، وبزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، واعتبرهما "بداية مسارٍ وطني لاستعادة لبنان قراره الحر وموقعه الطبيعي بين الدول".
وقال: "إنها فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني الذي كبّل الدولة وعزلها عن محيطها والعالم. والمطلوب اليوم الإنتقال من المواقف إلى التنفيذ الكامل للإطار، بما يحقق الإنسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وتفكيك سلاح إيران في لبنان، ونشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق، ليكون وحده الضامن للسيادة والأمن".
وأمل أن "تُثمر العلاقة مع الولايات المتحدة دعماً فعلياً للبنان، يحمي سيادته، ويعزّز مؤسساته الشرعية، ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار وعودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم تحت حماية دولتهم وجيشهم، لا في ظل أي سلاح خارج الشرعية".
وأضاف: "لقد آن الأوان لفصل لبنان نهائياً عن المحاور الإقليمية، واستعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة وحدها. فلبنان لا يمكن أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين أو رهينة لمشروع إيراني صادَر إرادة اللبنانيين".