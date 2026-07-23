ريفي: نأمل أن تُثمر العلاقة مع الولايات المتحدة دعماً فعلياً للبنان

رحّب النائب أشرف في بيان، بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى ، وبزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، واعتبرهما "بداية مسارٍ وطني لاستعادة قراره الحر وموقعه الطبيعي بين الدول".

وقال: "إنها فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الذي كبّل الدولة وعزلها عن محيطها والعالم. والمطلوب اليوم الإنتقال من المواقف إلى التنفيذ الكامل للإطار، بما يحقق الإنسحاب من كامل الأراضي ، وتفكيك سلاح في لبنان، ونشر على طول الخط الأزرق، ليكون وحده الضامن للسيادة والأمن".

وأمل أن "تُثمر العلاقة مع الولايات المتحدة دعماً فعلياً للبنان، يحمي سيادته، ويعزّز مؤسساته الشرعية، ويفتح الباب أمام وعودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم تحت حماية دولتهم وجيشهم، لا في ظل أي سلاح خارج الشرعية".

وأضاف: "لقد آن الأوان لفصل لبنان نهائياً عن المحاور الإقليمية، واستعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة وحدها. فلبنان لا يمكن أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين أو رهينة لمشروع إيراني صادَر إرادة اللبنانيين".