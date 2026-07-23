تقرير إسرائيلي عن مدينة صور.. هذا ما رصده

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا عن مدينة صور، مشيرة إلى انها استعادت الحياة بعد توقف الضربات الإسرائيلية عليها.
وكتبت الصحيفة في مقال ترجمه "لبنان 24
": "تعرضت مدينة صور، الوجهة السياحية الأبرز في جنوب لبنان
، لدمار واسع خلال الحرب، إلا أن مسؤولين محليين يؤكدون أن نحو 90% من السكان النازحين
عادوا، وأن الشواطئ بدأت تستقبل الزوار مجددًا، فيما تتواصل أعمال إزالة الأنقاض، رغم استمرار سماع أصوات القصف في المنطقة."
وتابعت الصحيفة: "قبل الحروب الأخيرة، كانت صور من أهم المدن السياحية في لبنان
، بفضل شواطئها ومعالمها التاريخية، كما عُرفت بتنوعها الديني والتعايش بين سكانها".
ويشير التقرير إلى أن حزب الله
استغل هذا الواقع خلال الحرب، معتقدًا أن حارة المسيحيين
في صور توفر له ملاذًا، قبل أن يصدر الجيش الإسرائيلي
إنذارات بالإخلاء وتعرّض المدينة ومحيطها لهجمات مكثفة.
وبحسب التقرير، بدأت صور تستعيد نشاطها بعد عودة معظم النازحين، عقب الإعلان في أواخر حزيران الماضي عن "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، رغم استمرار التوترات الأمنية في قضاء صور، حيث لا تزال تُسجل غارات على بلدات مجاورة.
وأشارت الصحيفة إلى انه "على الرغم من عودة الحركة، لا تزال آثار الحرب واضحة، إذ تُظهر مقاطع مصورة شوارع ومبانٍ مدمرة نتيجة الغارات
الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله. كما تنشر بلدية صور جداول لإزالة أنقاض المباني المتضررة، وتدعو أصحابها إلى الحضور لمتابعة عمليات الإزالة."
وأضافت الصحيفة: "الحركة في صور تزداد تدريجيًا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، مع إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم، رغم أن أعداد الزبائن لا تزال محدودة، كما يبادر أصحاب المحال المتضررة إلى استكمال أعمال الترميم للاستفادة من الموسم الصيفي، في حين لا تزال الفنادق تعاني انخفاضًا في نسب الإشغال."