تقرير إسرائيلي عن مدينة صور.. هذا ما رصده

وتابعت الصحيفة: "قبل الحروب الأخيرة، كانت صور من أهم المدن السياحية في ، بفضل شواطئها ومعالمها التاريخية، كما عُرفت بتنوعها الديني والتعايش بين سكانها".ويشير التقرير إلى أن استغل هذا الواقع خلال الحرب، معتقدًا أن حارة في صور توفر له ملاذًا، قبل أن يصدر الجيش إنذارات بالإخلاء وتعرّض المدينة ومحيطها لهجمات مكثفة.وبحسب التقرير، بدأت صور تستعيد نشاطها بعد عودة معظم النازحين، عقب الإعلان في أواخر حزيران الماضي عن "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، رغم استمرار التوترات الأمنية في قضاء صور، حيث لا تزال تُسجل غارات على بلدات مجاورة.وأشارت الصحيفة إلى انه "على الرغم من عودة الحركة، لا تزال آثار الحرب واضحة، إذ تُظهر مقاطع مصورة شوارع ومبانٍ مدمرة نتيجة الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله. كما تنشر بلدية صور جداول لإزالة أنقاض المباني المتضررة، وتدعو أصحابها إلى الحضور لمتابعة عمليات الإزالة."وأضافت الصحيفة: "الحركة في صور تزداد تدريجيًا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، مع إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم، رغم أن أعداد الزبائن لا تزال محدودة، كما يبادر أصحاب المحال المتضررة إلى استكمال أعمال الترميم للاستفادة من الموسم الصيفي، في حين لا تزال الفنادق تعاني انخفاضًا في نسب الإشغال."