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لبنان

المنطقة تقترب من الانفجار.. باب المندب ينضم إلى هرمز

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
23-07-2026 | 07:00
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المنطقة تقترب من الانفجار.. باب المندب ينضم إلى هرمز
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تتجه منطقة الشرق الأوسط بخطى متسارعة نحو مرحلة قد تكون الأخطر، مع تزايد المؤشرات التي توحي بأن هامش الاحتواء السياسي يضيق يوماً بعد يوم. فالتصعيد لم يعد يقتصر على تبادل الرسائل العسكرية أو الضغوط الاقتصادية، بل بات يطال الممرات البحرية الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، ما يرفع احتمالات الانزلاق إلى مواجهة واسعة يصعب ضبطها.
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وفي خضم هذا المشهد، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، ملوحاً بتوجيه ضربات قاسية تستهدف البنى التحتية الإيرانية إذا استمرت الهجمات التي تستهدف السفن. إلا أن التطور الأكثر حساسية تمثل في استهداف الحوثيين ناقلتين سعوديتين للنفط في البحر الأحمر، في أول ترجمة عملية للتهديدات التي أطلقتها الجماعة خلال الفترة الماضية بشأن استهداف حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية.

ويحمل هذا التطور دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر، إذ إنه يضع باب المندب في قلب الصراع الدائر. فتعرض ناقلات النفط السعودية للاستهداف يعني عملياً أن أحد أهم الممرات البحرية لتصدير الطاقة بات مهدداً، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على أسواق النفط وحركة التجارة الدولية. وإذا استمر هذا الواقع، فإن شركات الشحن قد تجد نفسها أمام خيارات معقدة تتعلق بمسارات النقل وكلفة التأمين، ما سينعكس على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي بأكمله.

وتزداد خطورة المشهد لأن أزمة باب المندب تأتي بالتوازي مع التوتر المستمر في مضيق هرمز، الذي يشكل بدوره شرياناً رئيسياً لصادرات النفط العالمية. وبذلك تصبح المنطقة أمام معادلة غير مسبوقة، حيث يتعرض اثنان من أهم الممرات البحرية في العالم لضغوط أمنية متزامنة، ما يحوّل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع مفتوح تتراجع فيه فرص التسويات السريعة.

هذا الواقع يجعل هامش المناورة أمام واشنطن أكثر ضيقاً. فسياسة الاستنزاف المتبادل لم تحقق حتى الآن النتائج التي كانت الإدارة الأميركية تأملها، فيما يواصل حلفاء إيران توسيع نطاق عملياتهم العسكرية. ومن هذا المنطلق، تتزايد التقديرات التي تتحدث عن انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة أكثر تشدداً، تقوم على توسيع نطاق العمليات العسكرية بدلاً من الاكتفاء بالردود المحدودة.

وفي هذا السياق، تتردد معلومات عن رغبة أميركية في توسيع دائرة المشاركة العسكرية، من خلال دفع إسرائيل إلى الانخراط بصورة أكبر في أي مواجهة محتملة ضد إيران. وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن طبيعة الصراع ستتغير بشكل جذري، إذ لن تبقى المواجهة محصورة بضربات متبادلة أو عمليات محدودة، بل قد تتحول إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات تشمل أكثر من ساحة في الوقت نفسه.

وفي حال اتجهت الأحداث نحو هذا المسار، فإن فرص العودة إلى طاولة المفاوضات ستتراجع بصورة كبيرة، لأن كل طرف سيعتبر أن التراجع في هذه المرحلة يمثل خسارة استراتيجية. وهذا ما قد يفتح الباب أمام أسابيع، وربما أشهر، من المواجهات العسكرية المتواصلة، مع ما يرافقها من تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية على المنطقة والعالم، في وقت تبدو فيه كل المؤشرات توحي بأن الشرق الأوسط يقف على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيد رسم موازين القوى وحدود الاشتباك في الإقليم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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علي منتش Ali Mantash

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