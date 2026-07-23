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لبنان

رسامني يواصل لقاءاته في مرسيليا

Lebanon 24
23-07-2026 | 04:25
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رسامني يواصل لقاءاته في مرسيليا
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في إطار زيارته الرسمية إلى مدينة مرسيليا، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، بحضور وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، وذلك في المقر الرئيسي للمجموعة.
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وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات النقل البحري واللوجستيات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع البحري وسبل تطويره، بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة.

وشكّل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أبرز التحديات والفرص في قطاعي النقل البحري واللوجستيات، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع عالمياً، إضافة إلى البحث في السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة المرافئ وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يخدم حركة التجارة والربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة CMA CGM تتولى إدارة وتطوير محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وتعمل على تزويدهما بأحدث التقنيات والمعدات، بما يعزّز كفاءة العمليات التشغيلية ويرسّخ موقع لبنان على خارطة الشحن البحري العالمية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير رسامني في فرنسا، والهادفة إلى توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، والاطلاع على أحدث التجارب والخبرات في قطاع النقل البحري، بما ينسجم مع جهود وزارة الأشغال العامة والنقل لتطوير المرافئ اللبنانية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
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