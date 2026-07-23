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لبنان

التفتيش المركزي يعرض نتائج تدقيق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
23-07-2026 | 04:37
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التفتيش المركزي يعرض نتائج تدقيق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
التفتيش المركزي يعرض نتائج تدقيق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان photos 0
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استضافت وزارة الطاقة والمياه في مبناها اجتماعًا حضره وزير الطاقة والمياه جو صدي ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية وممثلون عن نائب رئيس الحكومة والاتحاد الأوروبي ورؤساء الأجهزة الرقابية، والمديرون العامون للمؤسسات العامة للمياه بالإضافة الى ممثلين عن Expertise France والوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وقد قام التفتيش المركزي، بحسب بيان له، بعرض تقريره النهائي الذي أعده في ختام مهمة التدقيق الداخلي التي نفذها في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنانEBML ضمن مشروع RAP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل Expertise France . وقد خلص التدقيق الى وضع توصيات مبنية على اختبارات وتحليل بيانات قام بها فريق التدقيق شملت هذه التوصيات أبرز نواحي عمل المؤسسة لناحية كمية ونوعية المياه، الاشتراكات، تلقي الشكاوى ومعالجتها فضلاً عن تنظيم إدارة الموارد البشرية وعمليات الشراء العام.

شدد الوزير صدي وعطية على "ضرورة تعميم التوصيات على باقي المؤسسات العامة للمياه بما يسهم في تصويب إجراءات العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

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