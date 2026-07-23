اجتماع لمتابعة مسار تقديس الطوباوي الدويهي

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عقد أعضاء "مؤسسة الطوباوي البطريرك مار اسطفان الدويهي" اجتماعًا خُصّص لمتابعة المستجدات المتعلقة بملف تقديس الطوباوي في الفاتيكان، حيث اطّلعوا على مسار العمل في هذا الملف، وبحثوا في عدد من القضايا المرتبطة بإرثه الروحي والتاريخي، وفي مقدمها متابعة العمل على كتاب "منارة الأقداس"، وملف مخطوطات الطوباوي المحفوظة في مكتبة الفاتيكان الرسولية.
أقرّ أعضاء المؤسسة، بالتعاون مع رعية إهدن - زغرتا، برنامج الصلوات والاحتفالات لمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك مار اسطفان الدويهي والذكرى الثانية لإعلان تطويبه، من الجمعة 31 تموز الحالي إلى الأحد 2 آب المقبل.