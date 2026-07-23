اجتماع لمتابعة مسار تقديس الطوباوي الدويهي

عقد أعضاء "مؤسسة الطوباوي البطريرك مار اسطفان الدويهي" اجتماعًا خُصّص لمتابعة المستجدات المتعلقة بملف تقديس الطوباوي في الفاتيكان، حيث اطّلعوا على مسار العمل في هذا الملف، وبحثوا في عدد من المرتبطة بإرثه الروحي والتاريخي، وفي مقدمها متابعة العمل على كتاب "منارة الأقداس"، وملف مخطوطات الطوباوي المحفوظة في مكتبة الفاتيكان الرسولية.

أقرّ أعضاء المؤسسة، بالتعاون مع رعية إهدن - زغرتا، برنامج الصلوات والاحتفالات لمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك مار اسطفان الدويهي والذكرى الثانية لإعلان تطويبه، من الجمعة 31 الحالي إلى الأحد 2 آب المقبل.

وفي سياق منفصل، أوضح المشرف على التصميم والتنظيم المدير الإبداعي زيدان، المنظّم لاحتفال تطويب البطريرك المكرّم الياس الحويّك في الديمان، والمشرفة على التصميم والتنظيم المديرة الإبداعية دنيز طوق، "أن التحضيرات تتواصل على المستويين الهندسي والتنظيمي"، مشيرًا إلى "أن التصميم الخاص بالاحتفال يرتكز على رموز روحية ووطنية مستوحاة من تاريخ البطريركية ومسيرة بطاركتها".وقال زيدان :"إن التصميم الهندسي يقوم على فكرة التاج البطريركي والسفينة المستوحاة من حلم البطريرك الحويّك بقيام الكبير"، موضحًا "أن السفينة المؤلفة من 18 ضلعًا ترمز إلى الطوائف الثماني عشرة".وأضاف:" أن نحو 130 كاهنًا سيشاركون في الاحتفال، موزعين على جانبي الساحة، فيما يتوسط المكان مذبح صُمّم على هيئة يدين تحملان المقدس، إلى جانب التحضيرات الخاصة بمشهد العائلة المقدسة".وأشار زيدان إلى "أن العمل التنظيمي يشمل تحديد أماكن جلوس المشاركين والحضور في الساحة، ومتابعة مختلف الجوانب اللوجستية، لافتًا إلى أن البرنامج يبدأ عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وصولًا إلى انطلاق الاحتفال الرسمي برتبة التطويب".