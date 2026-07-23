تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللجنة الوزارية تعيد النظر بالرسوم البيئية... وتحذير من وزير المالية بشأن أزمة النفايات

Lebanon 24
23-07-2026 | 05:08
A-
A+
اللجنة الوزارية تعيد النظر بالرسوم البيئية... وتحذير من وزير المالية بشأن أزمة النفايات
اللجنة الوزارية تعيد النظر بالرسوم البيئية... وتحذير من وزير المالية بشأن أزمة النفايات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026، والمتعلق بتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، اجتماعاً في وزارة المالية برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، والصناعة جو عيسى الخوري.
Advertisement

وخلال الاجتماع، عرضت وزارة المالية دراسةً مفصلة تضمنت مقترحات لتعديل عدد من الرسوم، بما يخفف انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تلك التي تطاول المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأولية الداخلة في الصناعة المحلية.

وبعد مناقشة الاقتراحات وإدخال التعديلات اللازمة عليها، تقرر رفع الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل المرسوم.

وأدلى وزير المالية ياسين جابر بتصريح تناول فيه نتائج أعمال اللجنة، وقال "نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها. وحتى اليوم، كانت كلفة هذه الخدمات تُدفع من الصندوق البلدي المستقل، الذي يعاني عملياً عجزاً مالياً كبيراً، وهو مدين للخزينة العامة بمئات ملايين الدولارات، ولا يمكن لهذا الواقع أن يستمر".

وأوضح أن "وزارة المالية، فور تسلّمه مهامه، رفعت هذا الملف إلى مجلس الوزراء، فأُعدّت مشاريع قوانين لإيجاد حل مستدام، من بينها قانون لاسترداد الكلفة، وآخر يتيح للبلديات فرض الرسوم اللازمة وجبايتها لتغطية نفقات الكنس والجمع والمعالجة، إضافة إلى استيفاء رسوم عند الاستيراد للمساهمة في تمويل إدارة النفايات".

وأشار إلى أن "العقود الحالية مع الشركات المشغلة شارفت على نهايتها"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء اتخذ القرارات اللازمة، وأن القوانين أصبحت نافذة، فيما يجري التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دفاتر الشروط وإطلاق مناقصات جديدة تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي".

وشدد جابر على أن" الخزينة العامة لا تستطيع الاستمرار في تغطية هذه النفقات"، قائلاً:"ما تقوم به وزارة المالية اليوم هو تسديد هذه المستحقات بصورة استثنائية لتفادي وقوع أزمة، وبناءً على قرار من مجلس الوزراء، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لأن القانون لا يجيز مواصلة الإنفاق بهذه الآلية".

وختم محذراً: "أرفع الصوت اليوم حتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية. الأهم اليوم هو التحرك المبكر، لأن معالجة المشكلة قبل وقوعها أسهل بكثير من مواجهة تداعياتها".
مواضيع ذات صلة
اجتماع وزاري في المالية غداً لمراجعة الرسوم الجمركية المرتبطة بالمواد المنتجة للنفايات
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة متابعة أزمة مقالع الترابة في الكورة: لوقف التعديات البيئية
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة البيئية في تنورين دعت وزارة الزراعة إلى متابعة التعديات على الثروة الحرجية
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح رسمي بشأن الرسوم البيئية… وهذا ما سيحصل بالأسعار
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس الإنماء والإعمار

اللجنة الوزارية

اللجنة الوزاري

وزارة المالية

أزمة النفايات

مجلس الوزراء

وزير المالية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-07-23
Lebanon24
11:00 | 2026-07-23
Lebanon24
10:54 | 2026-07-23
Lebanon24
10:40 | 2026-07-23
Lebanon24
10:21 | 2026-07-23
Lebanon24
09:52 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24