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لبنان

تعاون لبناني تركي في الإسكان وإدارة الكوارث

Lebanon 24
23-07-2026 | 03:30
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تعاون لبناني تركي في الإسكان وإدارة الكوارث
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أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة، في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية - التركية، في متابعة لزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الجمهورية التركية ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، في حضور سفير لبنان لدى الجمهورية التركية السفير منير عنوتي، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، المستشارة الاعلامية صبا مروة، بهدف ترجمة التفاهمات السياسية بين البلدين إلى برامج تعاون عملية تخدم أولويات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

شملت اللقاءات وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) الوالي علي حمزة بهليفان، نائب رئيس مؤسسة الإسكان التركية (TOKİ) السيد هاكان أكبولوت، رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA) الدكتور عبد الله إرين.

وأكدت الوزيرة السيد خلال مختلف اللقاءات "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وتركيا"، معربة عن تقديرها لـ "الدعم الذي قدمته الحكومة التركية والشعب التركي للبنان، ولا سيما خلال الحرب الأخيرة"، مشددة على "أهمية البناء على الزخم الذي أطلقته زيارة رئيس الحكومة إلى أنقرة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة تقوم على الشراكة المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية".

وأكدت الوزيرة السيد أن "هذه اللقاءات تعكس انتقال العلاقات اللبنانية – التركية إلى مرحلة أكثر عملية، تقوم على الشراكة بين المؤسسات، ونقل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة اللبنانية في إعادة الإعمار، وإدارة الكوارث، وتطوير سياسات الإسكان، وتعزيز التنمية الاجتماعية". 

 

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