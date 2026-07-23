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لبنان

إطلاق 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من تشغيل مطار القليعات

Lebanon 24
23-07-2026 | 05:44
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إطلاق 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من تشغيل مطار القليعات
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أعلنت شركة Sky Lounge Services، المكلّفة بتطوير وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات، إطلاق أول 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من تشغيل المطار، في خطوة جديدة تؤكد تقدم الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد، واستعداد المشروع للانتقال إلى المرحلة التشغيلية.
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تشمل الوظائف المطروحة، بحسب بيان الشركة،  اختصاصات تشغيلية وإدارية وتقنية في مجالات خدمات المسافرين، والمناولة الأرضية، وتشغيل وصيانة المطار، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية غير الجوية، وذلك ضمن هيكلية تنظيمية حديثة ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران.

وقد تم إعداد الوصف الوظيفي لكل منصب بشكل دقيق، بما يحدد المسؤوليات والمؤهلات المطلوبة ومسارات التطور المهني. وأوضحت الشركة أن عملية التوظيف تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم الطلبات إلكترونياً عبر المنصة الرسمية، تليها مراجعة دقيقة للطلبات للتحقق من مدى مطابقة المؤهلات والخبرات لمتطلبات كل وظيفة. وبعد ذلك، يتم التواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط لاستكمال مراحل التقييم والمقابلات، وصولاً إلى اختيار المرشحين الأكثر كفاءة، وفق معايير مهنية موحدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وجددت الشركة التأكيد أن الأولوية في التوظيف ستكون للمرشحين المؤهلين من عكار وشمال لبنان كلما توافرت لديهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، انطلاقاً من التزامها دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وخلق فرص عمل مستدامة لأبنائها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الكفاءة المهنية التي تتطلبها صناعة الطيران.

وأضافت الشركة أن هذه الدفعة تمثل المرحلة الأولى من خطة التوظيف، على أن يتم الإعلان تباعاً عن فرص إضافية مع تقدم الأعمال واستكمال مراحل التشغيل.

ودعت Sky Lounge Services  جميع الراغبين في الانضمام إلى فريق عمل مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات إلى الاطلاع على الوظائف الشاغرة والتقديم عليها عبر الرابط الرسمي للتوظيف https://www.skyloungeservices.com/SkyLounge/recruitment/ ، الذي يتضمن الوصف الوظيفي لكل منصب، والمؤهلات المطلوبة، وآلية التقديم. 
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