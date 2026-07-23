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لبنان

توقيف أحد أخطر المحتالين في لبنان.. هكذا أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله (صورة)

Lebanon 24
23-07-2026 | 11:55
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توقيف أحد أخطر المحتالين في لبنان.. هكذا أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله (صورة)
توقيف أحد أخطر المحتالين في لبنان.. هكذا أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله (صورة) photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:

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 في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم الاحتيال، وتوقيف مرتكبيها، تمكنت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد أخطر المحتالين الذي أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله الاحتيالية.

   بتاريخ 18-06-2026، أُحيلت إلى مفرزة بيروت القضائية شكوى مقدمة من إحدى الجمعيات الدينية ضد مجهول بجرم الاحتيال على إحدى الراهبات التابعة للجمعية.

وقد تبيّن أن المشتبه فيه عمد إلى إيهام الراهبة بنيّته التبرع لها بمبلغ مالي كبير، زاعمًا أنه أودع مبلغًا في حساب مصرفي في الولايات المتحدة الأميركية باسمها، حيث أقنعها نتيجة مناوراته الاحتيالية، على تسليمه جواز سفرها، كما استدرجها إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة على دفعات بحجة تسديد رسوم وضرائب ونفقات تحويل الأموال.

ولإضفاء المصداقية على ادعاءاته، أرسل إليها شيكات مصرفية مزوّرة، وانتحل صفات وأسماء وهمية عدة، منها: “آشا” (المتبرع)، و”سيفاك” (صديق المتبرع ومدير المصرف المزعوم في الولايات المتحدة الأميركية)، و”جنيفر” (ابنة سيفاك)، و”فرنسوا”، و“جورج شماس”، و“أنطوني”، و“إيلي الأسمر”، مدعيًا أنهم مديرون ماليون في المصرف المذكور، وذلك من خلال الاتصال بها بواسطة أرقام هاتفية لبنانية وأجنبية مختلفة.

وقد أرسلت إلى الموقوف مبالغ ماليّة على دفعات.

على أثر ذلك، باشرت مفرزة بيروت القضائية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويُدعى:

س. غ.(مواليد عام 1979، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم الاحتيال، ولا سيما تلك التي تستهدف رجال الدين.
وبنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة في محلة بدارو.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأقرّ بأنه نفّذ عمليات الاحتيال منفردًا، مستخدمًا أرقامًا هاتفية متعدّدة وأسماءً وهمية، كما اعترف بإقدامه على رمي جواز سفر المدعية في إحدى حاويات النفايات. كذلك تبيّن أنه أقدم، بالأسلوب ذاته، على الاحتيال على عدد من الرهبان والراهبات.

أودع المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي الذين وقعوا ضحيّة أعمال مماثلة، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على الرقم 810171-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.







 
 
 
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