تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
23-07-2026 | 12:30
A-
A+
سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا الحكومية، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور الوزراء، في ما غاب عنها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة.
Advertisement

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة، أعلن وزير الإعلام مقررات مجلس الوزراء، وأبرزها:

- في ما يتعلق بملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.
- في ما يخص توسيع مرفأ بيروت، أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور- المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
- كما عيّن المجلس سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
- وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب من النقاش، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها.
- وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، إسوة لمناطق أخرى .
- كذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
- ووافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون، منها مذكرات مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا، في مجالات زراعية ورياضية مختلفة.
- كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع.

وفي ما خص زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، أوضح وزير الإعلام أن "يعود لفخامة الرئيس عون أن يطلع المجلس على تفاصيل ومجريات هذه الزيارة، وربما يتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مواضيع سياسية أخرى أو إلى زيارات قاما بها".

وعن إيجابية هذه الزيارات، أجاب: "إن شاء الله".

ورداً على سؤال حول كيفية تأمين مبلغ 250 مليون دولار، قال: "هذا المبلغ هو قرض طويل الأمد من بنك الإنشاء والتعمير الدولي، وهذا سيسهل مسألة الحوكمة الإلكترونية والرقمنة والمعاملات الإلكترونية".

أما في ملف الكهرباء، فأوضح أن "الكهرباء هي ورقة سياسات تتعلق بقطاع الكهرباء وأقرتها الحكومة لوزير الطاقة، وطلبت بإصدار مراسيم بخصوصها، وهذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في الجلسة".
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حكومية في بعبدا… اليكم أبرز المقررات
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إعفاء وزارة التربية من إجراء إمتحانات "البروفيه"... هذه أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الرئيس عون

نائب رئيس

وزراء إلى

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-07-23
Lebanon24
15:06 | 2026-07-23
Lebanon24
14:00 | 2026-07-23
Lebanon24
13:27 | 2026-07-23
Lebanon24
13:24 | 2026-07-23
Lebanon24
13:02 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24