تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسالة جنبلاطية ثنائية الابعاد

Lebanon 24
23-07-2026 | 23:22
A-
A+
رسالة جنبلاطية ثنائية الابعاد
رسالة جنبلاطية ثنائية الابعاد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد معارضته اتفاق الإطار وانضمامه إلى رئيس المجلس في رفض صيغته، في ما وُصف بأنه انتقاد موجّه إلى رئيس الجمهورية، وضعه البعض في سياق إعادة تموضع جنبلاطية، لفتت رسالة التهنئة التي بعث بها وليد جنبلاط إلى الرئيس على عشائه واشادته بمقاربته «الممتازة»، كما وصفها، لمسألة سلاح «حزب الله»، ما يفتح النقاش الداخلي حول ملف السلاح، انطلاقاً من هذه المقاربة، بالرغم من أنها ليست جديدة، وما انفك رئيس الجمهورية يكرّرها أمام زوّاره وفي مواقفه، إلا أن الجديد فيها يكمن في أن رئيس الجمهورية أعاد التذكير بها من واشنطن وبعد لقاء القمة مع ترامب، ما يكسبها دلالات بارزة لا بدّ من التعاطي معها بجدية كما فعل جنبلاط نفسه عندما تلقّف الكلام مشجّعاً الرئيس على المضي فيه. وقد ترافقـت رسالة جنبلاط مـع موقف إيجابي للنائب تيمور جنبلاط، عبّر عنه على منصة «أكس»، مبرّراً فيه مقاربته للمسائل المطروحة.ففيما كان جنبلاط الأب يشيد ويقدّم الاحترام لعون على موقفه، كان جنبلاط الابن يغرّد قائلاً إن «الخطاب شكل محطة مهمة أكتُفِت فيها الثوابت التي من شأنها أن تفتح الطريق لاستقرار مستدام»، معرباً عن دعمه له «في السعي لترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية، إذ يبقى الأساس الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وحصرية السلاح واحتكار الدولة لقرار السلم والحرب، ودعم الجيش، وعودة أبناء الجنوب وإعادة الإعمار، وتثبيت السلم الأهلي».
Advertisement

وانسجاماً مع موقف رئيس الحزب، رحّب «التقدمي» بما أعلنه ترامب عن أن الإسرائيليين «في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن العبرة تبقى في التنفيذ الكامل لهذا الانسحاب، بما يفضي إلى استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها.

قد لا تطوي تهنئة جنبلاط موقفه المعارض لاتفاق الإطار، مع العلم بأن الحزب لم يقطع التواصل مع القصر الجمهوري وبقي داعماً لتوجّهات بعبدا وخياراتها ولا سيما في ما يتصل بحصرية السلاح وتحقيق سيادة الدولة. لكن الاشتراكي شرح خلفية اعتراضه القائم على اعتقاده بأن الصيغة الواردة في الاتفاق غير متوازنة وأنّه ما من ضمانات واضحة للانسحاب الفوري الإسرائيلي وتجنب الإشارة إلى «اتفاق هدنة» عام 1949.
مواضيع ذات صلة
جعجع في رسالة إلى فانس: لإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني في بيروت غدا: زيارة تتجاوز الأبعاد الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يشارك في اجتماعات ثنائية مع قادة أوكرانيا وسوريا على هامش قمة حلف الأطلسي
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: سأعقد محادثات ثنائية مع ترامب على الأرجح عندما يحضر قمة حلف الأطلسي في أنقرة
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد جنبلاط

رئيس الحزب

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-07-24
Lebanon24
02:15 | 2026-07-24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-24
Lebanon24
01:45 | 2026-07-24
Lebanon24
01:30 | 2026-07-24
Lebanon24
01:15 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24