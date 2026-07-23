رسالة جنبلاطية ثنائية الابعاد

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بعد معارضته اتفاق الإطار وانضمامه إلى رئيس المجلس في رفض صيغته، في ما وُصف بأنه انتقاد موجّه إلى رئيس الجمهورية، وضعه البعض في سياق إعادة تموضع جنبلاطية، لفتت رسالة التهنئة التي بعث بها إلى الرئيس على عشائه واشادته بمقاربته «الممتازة»، كما وصفها، لمسألة سلاح «حزب الله»، ما يفتح الداخلي حول ملف السلاح، انطلاقاً من هذه المقاربة، بالرغم من أنها ليست جديدة، وما انفك رئيس الجمهورية يكرّرها أمام زوّاره وفي مواقفه، إلا أن الجديد فيها يكمن في أن رئيس الجمهورية أعاد التذكير بها من وبعد لقاء القمة مع ، ما يكسبها دلالات بارزة لا بدّ من التعاطي معها بجدية كما فعل نفسه عندما تلقّف الكلام مشجّعاً الرئيس على المضي فيه. وقد ترافقـت رسالة جنبلاط مـع موقف إيجابي للنائب تيمور جنبلاط، عبّر عنه على منصة «أكس»، مبرّراً فيه مقاربته للمسائل المطروحة.ففيما كان جنبلاط الأب يشيد ويقدّم الاحترام لعون على موقفه، كان جنبلاط الابن يغرّد قائلاً إن «الخطاب شكل محطة مهمة أكتُفِت فيها الثوابت التي من شأنها أن تفتح الطريق لاستقرار مستدام»، معرباً عن دعمه له «في السعي لترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية، إذ يبقى الأساس الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب ، وحصرية السلاح واحتكار الدولة لقرار السلم والحرب، ودعم الجيش، وعودة أبناء الجنوب وإعادة الإعمار، وتثبيت السلم الأهلي».وانسجاماً مع موقف ، رحّب «التقدمي» بما أعلنه ترامب عن أن الإسرائيليين «في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن العبرة تبقى في التنفيذ الكامل لهذا الانسحاب، بما يفضي إلى استعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها.قد لا تطوي تهنئة جنبلاط موقفه المعارض لاتفاق الإطار، مع بأن الحزب لم يقطع التواصل مع القصر وبقي داعماً لتوجّهات وخياراتها ولا سيما في ما يتصل بحصرية السلاح وتحقيق سيادة الدولة. لكن الاشتراكي شرح خلفية اعتراضه القائم على اعتقاده بأن الصيغة الواردة في الاتفاق غير متوازنة وأنّه ما من ضمانات واضحة للانسحاب الفوري وتجنب الإشارة إلى «اتفاق هدنة» عام 1949.