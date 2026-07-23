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لبنان

منفذ "عملية مطار اللد".. رحيل "أحمد الياباني" في الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
23-07-2026 | 23:31
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منفذ عملية مطار اللد.. رحيل أحمد الياباني في الضاحية الجنوبية لبيروت
منفذ عملية مطار اللد.. رحيل أحمد الياباني في الضاحية الجنوبية لبيروت photos 0
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توفي الياباني كوزو أوكاموتو، المعروف بلقب "أحمد الياباني"، الخميس في لبنان عن 78 عاماً، بعد عقود ارتبط خلالها اسمه بالقضية الفلسطينية وهجوم مطار اللد عام 1972.
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ونعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي كان عضواً في صفوفها، كما أصدرت حركة "حماس" بياناً أشادت فيه بمواقفه ودعمه للقضية الفلسطينية.
(FILES) Kozo Okamoto -- the only surviving member of the three-man "Japanese Red Army" (JRA) commando unit that killed 26 people in an attack on Israel's Lod airport on May 30, 1972 -- gestures as he attends a ceremony organised by Palestinian militants to mark the 50th anniversary of the Lod attack in Lebanon's capital Beirut on May 30, 2022.


وُلد أوكاموتو في مدينة كوماموتو جنوبي اليابان، ودرس علم النبات. وبحسب الجبهة الشعبية، أتقن لغات عدة، بينها العربية والإنكليزية والعبرية والصينية والروسية.

وانضم في شبابه إلى الجيش الأحمر الياباني عام 1966، قبل التحاقه بالجبهة الشعبية. وفي 30 أيار 1972، غادر مع يابانيين آخرين مدينة روما على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية متجهة إلى مطار اللد، المعروف حالياً بمطار بن غوريون.
Close-up of Japanese radical Kozo Okamoto on July 19, 1972, sentenced to life imprisonment for his part in the Lod airport massacre on May 30 when 26 persons where killed and 70 wounded. (AP Photo/Max Nash)


وبعد وصولهم إلى منطقة تسلم الأمتعة، أخرج الثلاثة أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وأطلقوا النار على المسافرين. وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصاً وإصابة أكثر من 71، وكان معظم الضحايا من مواطني بورتوريكو.

وقُتل رفيقا أوكاموتو خلال الهجوم، بينما أُصيب هو وأُلقي القبض عليه. وقضى 13 عاماً في السجون الإسرائيلية، معظمها في الحبس الانفرادي، قبل الإفراج عنه في 20 أيار 1985 ضمن صفقة تبادل أسرى عُرفت باسم "عملية الجليل".

وبعد انتقاله إلى لبنان، أوقف عام 1997 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهم الدخول غير القانوني وتزوير وثائق رسمية وحيازة جوازات سفر مزورة.

وعقب انتهاء محكوميته عام 2000، طالبت اليابان بتسليمه، لكن السلطات اللبنانية منحته اللجوء السياسي، مع اشتراط عدم ممارسته نشاطاً سياسياً أو ظهوره إعلامياً. وبقي في لبنان حتى وفاته. (الجزيرة)
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