دلالات كثيرة لاتصال بري بعون وموافقته مشروطة

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أعطت مصادر شديدة الاطلاع اتصال برئيس الجمهورية جوزيف عون لتهنئته بسلامة العودة من زيارته الى الاميركية أبعاداً سياسية لافتة، معتبرة أن توقيته يحمل أكثر من رسالة.وترى المصادر أن الاتصال لا يندرج في إطار المجاملة البروتوكولية فحسب، بل يعكس مؤشراً إلى وجود غطاء سياسي واضح يمنحه لرئيس الجمهورية في هذه المرحلة الحساسة.وبحسب القراءة نفسها، فإن هذه الخطوة توحي أيضاً بوجود حرص على دعم مساعي الرئيس في الحفاظ على التوازن في علاقته بالمكوّن الشيعي، بما يساهم في تخفيف التوترات السياسية وفتح الباب أمام استمرار قنوات التواصل بين مختلف الأطراف.في سياق متصل لفت مصدر نيابي إلى أنه سمع من عدة مصادر عن رضا وامتنان رئيس مجلس النواب حيال مضمون زيارة رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن موقف سيتدرج إيجاباً تجاه اتفاق الإطار إذا ما تم الوفاء بكل الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة، على مستوى رئيسها ووزير خارجيتها، لناحية الانسحاب ، ودعم الجيش، وإعادة الإعمار.وأشار المصدر إلى أن بري يعتقد بأن هذه الوعود قد تُنفذ، لكن ليس بالسرعة التي يجري الحديث عنها، لأن ستسعى إلى المماطلة والتسويف، بانتظار اتضاح الأوضاع الأمنية في المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.وختم المصدر بالقول: "في بادئ الأمر كان الاتفاق مرفوضاً لدى الرئيس بري، أما اليوم، وبعد المسار الذي قطعه، فقد أصبح مقبولاً، إلا أن هذا القبول يبقى مشروطاً بحسن التنفيذ."