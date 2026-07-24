"هيئة الشراء العام بلا رئيس" وسلام راغب في تعيين اسم مُحدّد

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قال مرجع معني إنه بدل التلهّي والمناكفات بشأن استبدال موظفي الفئة الأولى والمديرين العامين والمحافظين الموجودين حالياً، والذين يسيرون الأمور بطريقة جيدة، يجب على السلطة والحكومة اليوم المسارعة إلى تعيين رئيس هيئة ، وفي الوقت نفسه رئيس هيئة الشراء العام والأعضاء الأربعة فيها، كون هؤلاء الأعضاء لم يُعيَّنوا أصلاً، فيما كان رئيس الهيئة يتولى بمفرده، وبجهد شخصي، كل مهامها.ولفت المصدر إلى أن العمل في "الهيئة" كان جدياً ومنظماً، وشكّل حاجزاً أمام الفساد والسمسرة. وأضاف أننا اليوم ندخل في مرحلة فراغ في هاتين الهيئتين، ومن المفترض تعيين هيئة الشراء العام، أو على الأقل إيجاد آلية لتمديد ولاية رئيسها، من أجل ضمان انتظام عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ما يتعلق بالمناقصات وتطبيق .وختم المصدر بالقول ان هيئة الشراء العام مشلولة بالكامل، بعد تقاعد رئيسها والقائم مقام أعضائها جان عليّة مطلع الشهر الجاريرغم انها قدّمت أداءً أكثر من ممتاز في مجال الرقابة والإشراف، ومنعت حصول مئات عمليات السمسرة والهدر والسرقة.وبحسب معلومات صحافية فان رئيس الحكومة يرغب بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة، مشيرة الى ان حكومة سلام قد تجاهلت اقتراح لشؤون فادي مكي تمديد ولاية رئيس الهيئة بصورة استثنائية إلى حين إنجاز التعيينات، لتجنّب الفراغ في هذه الهيئة الرقابية.