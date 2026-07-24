تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترابط حزب الله بايران لا يعني "فتح الحرب" في الجنوب

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
24-07-2026 | 05:00
A-
A+
ترابط حزب الله بايران لا يعني فتح الحرب في الجنوب
ترابط حزب الله بايران لا يعني فتح الحرب في الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتكاثر الأسئلة في لبنان حول كيفية تعامل الساحة اللبنانية مع التصعيد المتوقع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل تصاعد المؤشرات التي توحي بأن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة أكثر حساسية من أي وقت مضى. فمع كل تطور عسكري أو سياسي، يعود النقاش حول مصير الجبهة اللبنانية، وما إذا كانت ستبقى بعيدة عن المواجهة أم أنها ستتحول مجدداً إلى ساحة اشتباك رئيسية.
Advertisement

وفي الأوساط السياسية والإعلامية، تتباين القراءات بشكل واضح. فهناك من يرى أن حزب الله لن يتمكن من البقاء خارج أي حرب واسعة إذا اندلعت بين إيران وإسرائيل، باعتبار أن التحالف القائم بين الطرفين يجعل من الصعب الفصل بين ساحات المواجهة. في المقابل، يعتقد آخرون أن الظروف الحالية تختلف عن المراحل السابقة، وأن اندلاع حرب على الجبهة اللبنانية ليس أمراً محسوماً، بل قد يكون الخيار الأقل احتمالاً في بداية أي مواجهة إقليمية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار الفعلي داخل حزب الله لا يزال محاطاً بسرية كاملة، ولا يمكن لأي جهة أن تجزم بما سيحصل إذا انفجرت الأوضاع. إلا أن معظم التقديرات الجدية تشير إلى أن الحزب ليس في وارد الدخول في معركة خلال المرحلة الأولى، خصوصاً أن إيران عملت خلال الاشهر الماضية على بناء قدراتها العسكرية، بما يسمح لها بإدارة المواجهة المباشرة مع إسرائيل من دون الحاجة إلى فتح كل الجبهات منذ اللحظة الأولى.

وتضيف المصادر أن طهران تعتقد بأنها باتت تمتلك من الإمكانات العسكرية والصاروخية ما يسمح لها باستيعاب أي ضربات أميركية أو إسرائيلية متزامنة، مع الاحتفاظ بقدرة كبيرة على الرد وإلحاق خسائر مؤثرة بالجانب الإسرائيلي، بخلاف بعض الجولات السابقة التي كانت فيها خيارات الرد أكثر تقييداً. لذلك، فإن الحسابات الإيرانية الحالية قد تقوم على إدارة المعركة بشكل تدريجي، مع تجنب توسيعها منذ بدايتها إلى ساحات إضافية إذا لم تفرض التطورات ذلك.

وفي المقابل، تشير المصادر نفسها إلى أن إسرائيل أيضاً لا تبدو مستعجلة لفتح جبهة الجنوب اللبناني إذا كانت منشغلة بحرب مباشرة مع إيران، لأن أي مواجهة متزامنة على أكثر من جبهة ستفرض عليها أعباءً عسكرية وأمنية كبيرة، وقد تؤدي إلى استنزاف قدراتها في توقيت بالغ الحساسية. ومن هنا، فإن مصلحة الطرفين، في المرحلة الأولى على الأقل، قد تلتقي عند عدم الذهاب نحو إشعال الساحة اللبنانية.

لكن هذا الواقع، وفق المصادر، لا يعني أن الجبهة اللبنانية ستبقى بمنأى عن الحرب إذا طال أمدها. فكلما امتدت المواجهة واتسعت تداعياتها، ازدادت احتمالات تبدل الحسابات الميدانية والسياسية. وعندها، قد يصبح دخول حزب الله في المعركة خياراً مطروحاً بقوة، سواء نتيجة متطلبات عسكرية تفرضها ظروف القتال، أو نتيجة اعتبارات سياسية تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب.

وتختم المصادر بالإشارة إلى أن أي مشاركة للحزب في مواجهة واسعة ستمنحه، من وجهة نظر داعمي هذا الطرح، موقعاً على طاولة المفاوضات التي قد تعقب الحرب، بما يسمح له بطرح ملفات يعتبرها أساسية، وفي مقدمتها ملف الوجود الإسرائيلي في المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى الاعتراض على المسار السياسي اللبناني الإسرائيلي الذي تعتبر أوساط الحزب أنه فُرض خلال المرحلة الماضية.
وبين هذه السيناريوهات المختلفة، يبقى المشهد اللبناني مفتوحاً على كل الاحتمالات، بانتظار ما ستفرضه تطورات الصراع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
ماذا يعني قرار "الشيوخ" الأميركي سحب القوات الأميركية من الحرب مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"المفاوضات لا تعني الاستسلام".. سلام لأهل الجنوب: ثقوا بالدولة
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعه من قِبل مناصري "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: التقدم في العمر لا يعني التراجع دائماً
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

على بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-07-24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-24
Lebanon24
05:58 | 2026-07-24
Lebanon24
05:53 | 2026-07-24
Lebanon24
05:51 | 2026-07-24
Lebanon24
05:48 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24