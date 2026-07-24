بعد إرتفاع الأسعار... تحذير من موجة غلاء جديدة

سجل مؤشر أسعار للنصف الأول من عام 2026 (الفصلين الأول والثاني) ارتفاعاً حاداً بلغ 19.05%، شمل 140 سلعة وخدمة أساسية لا يستغني عنها أي منزل في .ولفتت الى ان هذا الارتفاع سببه بالدرجة الأولى "القفزة في أسعار والطاقة عالمياً وإقليمياً".

وحذّرت الجمعية من أن "موجة الغلاء المقبلة ستكون أشدّ قسوة مع تجدد طبول الحرب في المنطقة، واستنزاف المخزون السابق من السلع والتجهيزات الأساسية".نتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية في الفصل الاول من العام 2026 وذلك بالنسبة للفصل الرابع 2025:نوع الصنف عدد السلع مقارنة الفصل الاول 2026 مع الفصل الرابع 2025خضر 15 ارتفاع 17.8%فاكهة 12 ارتفاع 10.2 %لحوم 11 ارتفاع 14%البان واجبان 21 ارتفاع 1.2 %مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 1.5%معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 5.2%الخبز 9 انخفاض 2.5%محروقات 3 ارتفاع 5%مواصلات 2 انخفاض 0%اتصالات 4 ارتفاع 0%المجموع 140 إرتفاع 6.55 %نوع الصنف عدد السلع مقارنة الفصل الثاني 2026 مع الفصل الاول 2026خضر 15 ارتفاع 2 %فاكهة 12 إرتفاع 22.8 %لحوم 11 إرتفاع 7%البان واجبان 21 إرتفاع 11.5%مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 0.2 %معلبات وزيوت وحبوب 43 إنخفاض 4.2%الخبز 9 ارتفاع 10%محروقات 3 ارتفاع 24%مواصلات 2 ارتفاع 49%اتصالات 4 إرتفاع 2.8 %المجموع 140 إرتفاع 12.5 %