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لبنان

بعد إرتفاع الأسعار... تحذير من موجة غلاء جديدة

Lebanon 24
24-07-2026 | 05:40
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بعد إرتفاع الأسعار... تحذير من موجة غلاء جديدة
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سجل مؤشر أسعار جمعية المستهلك للنصف الأول من عام 2026 (الفصلين الأول والثاني) ارتفاعاً حاداً بلغ 19.05%، شمل 140 سلعة وخدمة أساسية لا يستغني عنها أي منزل في لبنان.
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ولفتت الى ان هذا الارتفاع سببه بالدرجة الأولى "القفزة في أسعار النفط والطاقة عالمياً وإقليمياً".
 
وحذّرت الجمعية من أن "موجة الغلاء المقبلة ستكون أشدّ قسوة مع تجدد طبول الحرب في المنطقة، واستنزاف المخزون السابق من السلع والتجهيزات الأساسية".

نتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية في الفصل الاول من العام 2026 وذلك بالنسبة للفصل الرابع 2025:


نوع الصنف                            عدد السلع                     مقارنة الفصل الاول 2026  مع الفصل الرابع 2025 

خضر                                       15                        ارتفاع  17.8%

فاكهة                                        12                        ارتفاع 10.2 %

لحوم                                         11                        ارتفاع 14%

البان واجبان                                21                        ارتفاع 1.2 %

مواد منزلية وشخصية                  20                        ارتفاع 1.5%

معلبات وزيوت وحبوب                   43                       ارتفاع 5.2%

الخبز                                        9                         انخفاض 2.5%

محروقات                                   3                          ارتفاع 5%

مواصلات                                  2                          انخفاض 0%

اتصالات                                    4                         ارتفاع 0%

    

المجموع                                      140                      إرتفاع 6.55 %

    
نتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية في الفصل الثاني من العام 2026 وذلك بالنسبة للفصل الاول2026:


نوع الصنف                              عدد السلع                   مقارنة الفصل الثاني 2026  مع الفصل الاول 2026 

خضر                                           15                                 ارتفاع 2  %

فاكهة                                            12                                 إرتفاع 22.8 %

لحوم                                             11                                إرتفاع 7% 

البان واجبان                                     21                                إرتفاع 11.5%

مواد منزلية وشخصية                           20                                ارتفاع 0.2 %

معلبات وزيوت وحبوب                         43                                إنخفاض 4.2%

الخبز                                              9                                  ارتفاع 10%

محروقات                                         3                                  ارتفاع 24%

مواصلات                                        2                                   ارتفاع 49%

اتصالات                                          4                                   إرتفاع 2.8 %

المجموع                                           140                               إرتفاع 12.5 %
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