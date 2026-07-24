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لبنان

الرئيس عون أطلع سلام على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة والاستعدادات لدعم الجيش ومساعدة لبنان

Lebanon 24
24-07-2026 | 05:44
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الرئيس عون أطلع سلام على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة والاستعدادات لدعم الجيش ومساعدة لبنان
الرئيس عون أطلع سلام على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة والاستعدادات لدعم الجيش ومساعدة لبنان photos 0
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. واطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، والاستعدادات التي ابداها المسؤولون الاميركيون لدعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة الى التزام الولايات المتحدة الأميركية بالعمل لتنفيذ صيغة الاطار التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن، في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية.
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من جهته اطلع الرئيس سلام، رئيس الجمهورية على زيارته الى الجنوب وتحديدا بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها. وأوضح الرئيس سلام خلال اللقاء أنه أكد "اننا مع اهالينا في الجنوب واليهم، وان الدولة عازمة على تأمين حاجاتهم لتثبيت وجودهم في ارضهم وارزاقهم."
وتناول البحث أيضا الزيارة التي يعتزم الرئيس سلام القيام بها يوم الاحد المقبل الى العراق، للبحث مع نظيره رئيس الوزراء العراقي السيد علي فالح كاظم الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية- العراقية في المجالات كافة.
بطريرك الكلدان في العراق والعالم
الى ذلك، استقبل الرئيس عون بطريرك الكلدان في العراق والعالم البطريرك مار بولس الثالث نونا لمناسبة زيارته الأولى الى لبنان بعد انتخابه بطريركا، حيث هنأه رئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الكنسية الجديدة. 
واعرب البطريرك نونا عن شكره للرئيس عون على اللقاء به، مؤكدا دعم أبناء الطائفة الكلدانية للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتأمين استقرار لبنان وسلامته وحماية مصالحه وحقوق شعبه. وقال: "ان لبنان هو عمقنا الاستراتيجي، واستقراره هو استقرار كل دول المنطقة وجميع أبنائها."
وعرض البطريرك نونا لاوضاع المسيحيين في العراق بعد الدعوة التي كان وجهها رئيس الوزراء العراقي لعودة المسيحيين الذين اضطروا الى مغادرة بلدهم نتيجة الاحداث الدامية التي وقعت فيها قبل سنوات، معتبرا ان مثل هذه العودة تتطلب بيئة مستقرة.
وشدد الرئيس عون على دور المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط واهمية التعايش الإسلامي-المسيحي، معتبرا انه عندما ترك المسيحيون هذه الدول نتيجة الحروب والصدامات المسلحة التي حصلت في المنطقة، فُقد الاعتدال فيها. واكد الرئيس عون على التعاون القائم بين لبنان والعراق، منوها بالمساعدات التي قدمتها الحكومة العراقية للبنان لاسيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها نتيجة الحرب الإسرائيلية، متمنيا للرئيس الزيدي التوفيق في مسؤولياته الوطنية. 
وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع أبناء الطائفة الكلدانية في لبنان والظروف التي يعيشون فيها، فاكد الرئيس عون على الاهتمام بهم والحرص على تأمين حاجاتهم.
 ورافق البطريرك نونا كل من: رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، والنائب الأسقفي العام في ابرشية بيروت الكلدانية المونسنيور رافائيل طرابلسي، ورئيس المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية السيد أنطوان حكيم، ورئيس الجمعية الخيرية الكلدانية السيد فانسان زريقة، وعدد من الكهنة. 
 
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الوزير الحجار
وزاريا، استقبل رئيس الجمهورية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أكد دعمه للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان، وصون سيادته، وإخراجه من الحرب التي فُرضت عليه، وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وأعرب الوزير الحجار عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، وما حظي به من ترحيب وإشادة، معتبرا أنها تعكس تنامي الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته الشرعية. وأضاف أن القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية–الأميركية، ورسالة دعم واضحة للبنان.
كما أطلع الوزير الحجار رئيس الجمهورية على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، وعرض التدابير والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
 
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وزير الدفاع الوطني
كذلك استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي اطلعه على التحرك الذي قام به الجيش لتعزيز انتشاره في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لاسيما بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية تطبيقا لصيغة الاطار التي تم التوصل اليها في المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية في واشنطن. 
كذلك تناول البحث أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات العسكريين.
 
 
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اللجنة العسكرية التقنية من اجل لبنان
الى ذلك، إستقبل الرئيس عون رئيس اللجنة العسكرية التقنية من اجل لبنان MTC4L الجنرال الإيطالي إنريكو فونتانا لمناسبة قرب إنتهاء عمل اللجنة في لبنان التي تعنى خصوصا بتقديم المساعدات الى الجيش اللبناني، إضافة الى مساعدات إجتماعية وإنسانية. 
وعرض الجنرال فونتانا لرئيس الجمهورية ما حققته اللجنة خلال عملها في لبنان، لا سيما تنفيذ عدد من مشاريع التعاون مع الجيش اللبناني مثل إنشاء مراكز تدريب ومراكز عسكرية  إضافة الى الاهتمام مؤخرا بأوضاع عائلات العسكريين الذين نزح عدد منهم من قراهم. وأكد ان التعاون سيستمر مع الجيش اللبناني في المجالات كافة. 
وشكر الرئيس عون الجنرال فونتانا على ما قدمه من خلال اللجنة من مساعدات للجيش، منوها بدعم الدول المشاركة في اللجنة في مختلف الميادين، ما يدل على إهتمامها بلبنان وبقواه المسلحة. 

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