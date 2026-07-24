تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وضع اللمسات الأخيرة لتطويب البطريرك الحويك

Lebanon 24
24-07-2026 | 05:48
A-
A+
وضع اللمسات الأخيرة لتطويب البطريرك الحويك
وضع اللمسات الأخيرة لتطويب البطريرك الحويك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وضعت اللمسات الأخيرة لاحتفال اعلان تطويب البطريرك الياس الحويك عصر السبت 25 تموز الجاري في الكرسي البطريركي في الديمان، الذي بناه الحويك بتسمية "جديّدة قنوبين" بدءاً من سنة 1899 سنة انتخابه بطريركاً خلفاً للبطريرك يوحنا الحاج (1890-1899). وقد وصل مساء الخميس من روما الكردينال مارتشيلو سيميرارو، رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما، ممثل قداسة البابا لاون الرابع عشر، واستقبله على أرض المطار المطران حنا علوان، باسم البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وانتقلا الى الديمان حيث يستضيف البطريرك الراعي الكردينال سيميرارو. كما يتوالى توافد المطارنة الموارنة من النطاق البطريركي، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، مصر وقبرص، ومن بلدان الإنتشار، مع وفود من تلك البلدان بالإضافة الى حشود الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين من لبنان والخارج.
Advertisement

ويتابع رئيس لجنة دعوى التطويب المطران علوان  الترتيبات العملانية الجارية، باشراف مباشر من الأخت ماري انطوانيت سعادة، الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، مع فريق من الراهبات المساعدات ومتطوعي كاريتاس لبنان والحركات الرسولية والمنظمات الشبابية والورش الفنية التابعة للإدارة البطريركية في الديمان. وقد أجريت التمرينات الأولية لخدمة قداس إعلان التطويب من قبل الجوقة المشتركة المؤلفة من جوقة جمعية راهبات العائلة المقدسة إلكترونيات، جوقة الإكليريكة المارونية في غزير وجوقة بيت العناية الالهية. ويترأس البطريرك الماروني الكردينال الراعي القداس، بمشاركة الكردينال سيميرارو، والسفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، والمطارنة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، في حضور بطريرك السريان الأرثوذكس مار افرام الثاني، وبطريرك بابل للكلدان مار بولس الثالث نونا، وبطريرك السريان الكاثوليك مار يوسف الثالث يونان، ويتقدم القيادات الزمنية رئيس الجمهوريـة العماد جوزف عون، كما يحضر رئيـس الحكومة نوّاف سلام و27 نائباً و 8 وزراء الى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية والروابط والجمعيات من مختلف المناطق اللبنانية. ويتولى الخوريان ايلي سعادة ونعمة الله مكرزل التنظيم الليتورجي للاحتفال.

أما الترتيبات اللوجستية فقد أنجزتها "مؤسسة دونيز طوق" للأنشطة الإحتفالية. فأظهرت كرسي الديمان وساحته بحلّة بهية مميزة أبرزت خصوصية الموقع الجمالية جامعة بين التقنيات الفنية الحديثة وطابعه التراثي. فقد أقامت مسرحاً دائرياً يعلوه الصليب وسائر الرموز الدينية بشكل تاج بطريركي يحيطه 18 ضلعاً خشبياً ترمز لعدد الطوائف اللبنانية في لبنان، يتسع المسرح لحوالي مئتي شخص محتفل مع منصة خاصة لجوقة الخدمة. ووضعت تجهيزات الصوت والانارة الفنية التي ربطت موقع الديمان المطلّ على وادي قنوبين بعمق الوادي. وغطّت ساحة الاحتفال بأكثر من خمسة آلاف كرسي لاستيعاب المشاركين وفق تنظيم بروتوكولي دقيق. ونشرت العشرات من أشجار الفصيلة الصنوبرية وباقات سنابل القمح في سياق تجميل مذبح القداس ومحيطه. وقد أبدى متابعو الترتيبات والاستعدادات هذه اعجابهم بجمال المشهد المعدّ لإعلان التطويب وبدقّة الاعداد ابتكاراً وتنفيذاً وتنظيماً. وصمّم الخبير المختصّ ايلي زيدان عناصر الاعداد الفني كاملة.

واعتبرت طوق أن قدسية المناسبة " ألزمتنا توفير أفضل الشروط لانجاز هذه المشهدية الرائعة ذات الصلة بهوية الموقع وخصوصيته وبفرادة وادي قنوبين. وفرحتنا كبيرة بأن تقوم مؤسستنا بتنظيم احتفال اعلان تطويب البطريرك الحويك في ساحة الكرسي البطريركي، الذي بناه، وشاءه امتداداً لقنوبين التيار الروحي والمدى الجغرافي والبعد التاريخي".

ورفعت لافتات الاحتفالية من نائبي بشري ستريدا جعجع وويليام طوق واتحاد بلديات قضاء بشري ورابطة قنوبين للرسالة والتراث وهيئات رعية الديمان، المختار والنادي ولجنة الوقف، مرحّبة بحضور الرئيس جوزيف عون المناسبة، وأكّدت أبعادها الروحية والوطنية في كنف البطريركية المارونية.

وقد بدأ توافد مندوبي مختلف وسائل الاعلام اللبنانية والأجنبية وشكّلت في الكرسي البطريركي غرفة متابعة تضم الخوريين فريد صعب وجورج يرق والزميلين جورج عرب وأنطوان العامرية، اتّخذت قاعات مكتبة الوادي المقدّس مركزاً لها لتسهيل مهام الإعلاميين وحركتهم، وتنسيق الاضاءات الإعلامية على المناسبة، وتنويع مضامينها بهدف الإحاطة الفضلى بشخصية الطوباوي الجديد بوجهيها الروحي والزمني، ولدوره في تاريخ لبنان.





مواضيع ذات صلة
التحضيرات متواصلة لتطويب البطريرك الحويّك
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 15:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: تطويب البطريرك الياس الحويك يشكل مناسبة وطنية وروحية جامعة
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 15:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان عن برنامج احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 15:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء إعلامي في بكركي تزامنا مع تطويب البطريرك الحويك
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 15:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

المطار

التيار

ماروني

الزمني

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-07-24
Lebanon24
08:27 | 2026-07-24
Lebanon24
08:26 | 2026-07-24
Lebanon24
07:57 | 2026-07-24
Lebanon24
07:53 | 2026-07-24
Lebanon24
07:45 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24