بعد سنوات من المتابعة... حنكش يزف بشرى لأهالي المتن

أعلن النائب ، عبر منصة "إكس"، انطلاق الأشغال في وصلة العطشانة – عين علق، من المتابعة مع رئيس الجميّل ووزارة الأشغال العامة والنقل والجهات المعنية.



وقال : "أزف إلى أهالي وسكان وزوار خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة – عين علق"، متوجهاً بالشكر إلى وزير الأشغال العامة والنقل ، ومطالباً باستكمال جميع طلبات الأشغال المقدمة للبلدات المتنية المحرومة.



وأضاف: "في ظل غياب الدولة أنجزنا مشروع إنارة أوتوستراد المتن السريع، واليوم عادت الدولة وأطلقت هذا المشروع".

أزف إلى أهالي وسكان وزوار قضاء المتن خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة عين علق بعد المتابعة مع النائب سامي الجميّل مع وكافة المعنيين، وأتوجه بالشكر إلى الوزير الصديق فايز رسامني وأطالبه باستكمال جميع طلبات الأشغال المقدمة… pic.twitter.com/ndxD6LkQaz — Elias Hankach (@EliasHankach) July 24, 2026 Advertisement