بعد سنوات من المتابعة... حنكش يزف بشرى لأهالي المتن

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أزف إلى أهالي وسكان وزوار قضاء المتن خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة عين علق بعد سنوات من المتابعة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع وزارة الأشغال العامة والنقل وكافة المعنيين، وأتوجه بالشكر إلى الوزير الصديق فايز رسامني وأطالبه باستكمال جميع طلبات الأشغال المقدمة… pic.twitter.com/ndxD6LkQaz
— Elias Hankach (@EliasHankach) July 24, 2026
أزف إلى أهالي وسكان وزوار قضاء المتن خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة عين علق بعد سنوات من المتابعة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع وزارة الأشغال العامة والنقل وكافة المعنيين، وأتوجه بالشكر إلى الوزير الصديق فايز رسامني وأطالبه باستكمال جميع طلبات الأشغال المقدمة… pic.twitter.com/ndxD6LkQaz