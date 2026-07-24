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لبنان

بعد سنوات من المتابعة... حنكش يزف بشرى لأهالي المتن

Lebanon 24
24-07-2026 | 06:52
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بعد سنوات من المتابعة... حنكش يزف بشرى لأهالي المتن
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أعلن النائب الياس حنكش، عبر منصة "إكس"، انطلاق الأشغال في وصلة العطشانة – عين علق، بعد سنوات من المتابعة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ووزارة الأشغال العامة والنقل والجهات المعنية.

وقال حنكش: "أزف إلى أهالي وسكان وزوار قضاء المتن خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة – عين علق"، متوجهاً بالشكر إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومطالباً باستكمال جميع طلبات الأشغال المقدمة للبلدات المتنية المحرومة.

وأضاف: "في ظل غياب الدولة أنجزنا مشروع إنارة أوتوستراد المتن السريع، واليوم عادت الدولة وأطلقت هذا المشروع".
 
 
 
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