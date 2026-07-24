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لبنان

قبلان: حذارِ من زجّ الجيش بلعبة كواليسكم الأمنية

Lebanon 24
24-07-2026 | 06:20
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قبلان: حذارِ من زجّ الجيش بلعبة كواليسكم الأمنية
قبلان: حذارِ من زجّ الجيش بلعبة كواليسكم الأمنية photos 0
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ألقى المفتي الجعفري الممتازالشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، اعتبر فيها أن "مشكلة لبنان من صميم مشكلة العالم والإقليم، ولذلك كواقع لبناني فإن ما تقوم به السلطة فشل وتبعية وانبطاح سياسي وتنازل سيادي، والعراضة التي قامت بها السلطة الحالية في زوطر الغربية غير المحتلة بغالبيتها العظمى عار على هذه السلطة المنحلّة".
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أضاف :"نعود ونؤكد، حذارِ من زجّ الجيش بلعبة كواليسكم الأمنية ومشاريعكم الصهيونية المفضوحة، لأنها فوق استطاعة الجيش اللبناني، وهي تهديد للأمن الوطني اللبناني، ولن نقبل به بأي حال من الأحوال... وللعالم كلّه: سيبقى سلاحُ المقاومة مع سلاح الجيش اللبناني ضمانة السيادة الوطنية، ولولا المقاومة ما بقي بلد ودولة ومؤسسات وطنية".

ووجه المفتي خطابه للسلطة بالقول:"لا يوجد بلد في العالم يتنكّر للسلاح الذي استعاد دولته وبلده ومؤسساته وضَمِنَ بقاء لبنان على الأرض وليس على الخريطة فقط، فالمطلوب تعزيز قوتنا الوطنية ووحدتنا التاريخية، لا الانتحار الوطني والسيادي؛ والإصرار على التفرّد السياسي في قضايا شديدة الصلة بالتكوين والشراكة الوطنية هو إحراق للبنان وهو أمر سهل على باعة الأوطان"... "ومن يهمه لبنان يبادر لتأسيس شراكة دفاع وطني بين الجيش والمقاومة، وليس معاقبة السلاح الذي قاتل نصف قرن ليستردّ ويحمي لبنان، خاصة في هذه الحرب التي أعدّت لها واشنطن وتل أبيب أهم ترسانة في العالم لابتلاع الشرق الأوسط وفشلت بذلك بعون الله تعالى".

وأضاف :"أهل الجنوب يقولون للسلطة وللرئيس عون: لا نريد سلطة وكالة تعمل لصالح واشنطن وتل أبيب، وجنوب لبنان للبنانيين فقط، والسلطة التي تمنع تمويل الجنوب وتضرب شتى أنواع الحصار على إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع ليست أكثر من وكالة أمنية خارجية لصالح أعداء لبنان، "والدولة التي تضيّع الجنوب وأهله ليست دولة"، ولن نسمح لها بتسليم أو تضييع القوة الوطنية التي تدافع عن الجنوب وبقاء لبنان".

وتابع المفتي قبلان :"وأهل الجنوب في هذا السياق يقولون للرئيس جوزاف عون: أين الخطاب الرئاسي وماذا بقي منه؟ وماذا عن مفهومك للسيادة الوطنية؟ وماذا تعرف عن جنوب لبنان وشروط سيادته وثمن بقائه؟ وهل تَرْك الجنوب للشروط الأمنية الإسرائيلية يصبّ في صالح لبنان أم لصالح إسرائيل الإرهابية؟ خاصة أن نتيجة قِمة عون - ترامب انتهت لحقيقة مفادها: يمكنك الحصول على صورة لكن لا يمكنك الحصول على سيادة لبنان، والسؤال الذي يطرح اليوم: إلى أي مدى يمكن للعائلة الوطنية الصمود، وسط سلطة تعمل على صهينة لبنان".
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