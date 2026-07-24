مجلسا الأعمال اللبناني والسوري وضعا خارطة طريق لمتابعة ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين

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عقد اللبناني – السوري برئاسة خليل العرب ومجلس الأعمال السوري – اللبناني برئاسة ليلى السمان، اجتماع عمل اليوم في مقر غرفة وجبل ، خُصص لمتابعة الملفات والموضوعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى ، واستكمال التنسيق بشأن آليات تنفيذها بين الجانبين اللبناني والسوري.وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني، إلى جانب العرب، كل من: وسيم ، جاك غازي صرّاف، رضا الميس، ميشال أبشي، وأمين سر المجلس ألفونس ديب.كما حضر عن الجانب السوري، إلى جانب السمان، المجلس عبجي، والمدير التنفيذي للمجلس أديب بساتني.وأشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن الجانبين أشادا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة إلى سوريا، وأكدا عزمهما على مواصلة التعاون المشترك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، باعتباره يشكل خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بالارتكاز إلى دور القطاع الخاص في البلدين، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.وأوضح البيان "أن الاجتماع تناول بصورة أساسية الفرص الاستثمارية والمشاريع التي طُرحت خلال الزيارة، وآليات تعريف القطاع الخاص اللبناني بها، وتشجيعه على الاستثمار فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، ولا سيما السياحة، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".كما ناقش المجتمعون عدداً من الفنية والإجرائية التي تستوجب المتابعة مع في البلدين، بهدف تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتطوير التعاون الاقتصادي، وإزالة العقبات التي تعترض حركة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي بين لبنان وسوريا.