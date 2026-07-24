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لبنان

توقيفات في سجن روميه.. ماذا يجري هناك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-07-2026 | 10:00
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توقيفات في سجن روميه.. ماذا يجري هناك؟
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حملة أمنية شهدها سجن رومية خلال الساعات الماضية تمثلت بتوقيف عدد من السجناء والتحقيق معهم بعد انتشار مقطع فيديو يوثق قيامهم باستحداث بركة مياه صغيرة داخل غرفة، لينتشر المشهد كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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مصدر أمني بارز قال لـ"لبنان24" أن حملة دهم حصلت في السجن وأفضت عن توقيف بعض السجناء، مؤكداً أن هذه الحادثة ما زالت قيد المتابعة، فيما تم ضبط أدوات مختلفة بحوزة السجناء.

في المقابل، تحدثت معلومات أخرى عن أن السجن شهد حملة ضبط لمواد مخدرة كانت بحوزة سجناء. المصدر الأمني لم يؤكد الأمر، لكنه قال إن عمليات ضبط الممنوعات والمخدرات مستمرة في سجن روميه وهي أمر دائم، ما يعني أن الحراك الأمني لمواجهة انتشار الممنوعات مستمرة.

وفق المعلومات المتوافرة، فقد أسفرت حملة دهم عن ضبط نحو 300 حبة هيروين، وُصفت بأنها من أخطر أنواع المخدرات، إضافة إلى توقيف أحد الأشخاص الذي يُشتبه في توليه إدارة جزء من عمليات الاتجار أو الترويج داخل السجن.

المحامية ماريانا برو التي كشفت عن ملف "مخدرات روميه" أكدت لـ"لبنان24" مسألة ضبط المخدرات في روميه رغم نفي المصادر الأمنية وعدم تأكيدها للأمر، مؤكدة أن الحدث الذي شهده السجن كبير جداً، معتبرة أن ما جرى ليس سهلاً وهو يصب في إطار ضبط السجن الذي يمثل "مغارة علي بابا".

وأكدت برو متابعتها للملف حتى النهاية، مشيرة إلى أن ما يجري في السجن لا يجب الاستهانة به على الإطلاق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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