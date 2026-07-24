تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكاردينال مار شيللو سيميرارو زار دير مار أنطونيوس قزحيا - الوادي المقدس

Lebanon 24
24-07-2026 | 10:25
A-
A+
الكاردينال مار شيللو سيميرارو زار دير مار أنطونيوس قزحيا - الوادي المقدس
الكاردينال مار شيللو سيميرارو زار دير مار أنطونيوس قزحيا - الوادي المقدس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار رئيس مجمع القديسين في الفاتيكان الكاردينال مار شيللو سيميرارو دير مار أنطونيوس قزحيا في الوادي المقدس التابع للرهبانية اللبنانية المارونية،  برفقته المونسنيور جان بولو ريتسوتي من الكرسي الرسولي والأب بولس القزي المسؤول عن ملف إعلان قداسة الأخ أسطفان نعمة. 
Advertisement

وكان في أستقباله على مدخل الدير، مدبر عام الرهبانية اللبنانية المارونية في الشمال مسؤول قطاع الرسالات في دول الأنتشار الأب طوني فخري، رئيس الدير الأب كميل كيروز، مسؤول المزار الأب بيتر بطرس، الملحق الأعلامي في الوادي المقدس الصحافي جوزاف أبراهيم محفوض مدير مكتب إذاعة صوت المحبة وتلفزيون Charity tv وجمهور الدير وعدد من الرهبان. 

الكاردينال سيميرارو جال في أنحاء الدير، برفقة المدبر العام فخري. متنقلاً بين المغارة العجائبية، والمطبعة الأولى في العالم العربي.

بعدها أستضافه رئيس الدير والرهبان إلى  مائدة المحبة.

بعدها عقد لقاء مطول في صالون الدير الكبير، حيث دون الكاردينال سيميرارو كلمة في السجل الذهبي للدير،معبراً عن روحانية هذا الدير العظيم،كما قدم له المدبر العام فخري درعاً يوجد بداخله صورة القديس أنطونيوس شفيع الدير والرهبانية وخريطة لبنان.


مواضيع ذات صلة
وفد من "التيار الوطني" زار دير مار روكز مهنئاً الأباتي بطرس عازار
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 19:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رعية مار أنطونيوس الكبير - الدوار تحتفل بمهرجانها السنوي الرابع
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 19:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المدرسة الإكليريكية المارونية نظمت نهار حج ديني إلى الوادي المقدس والجوار
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 19:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة للمطارنة الموارنة في وادي قنوبين وتدشين بيت مار شربل
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 19:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24

المارونية

مدير مكتب

اللبنانية

الماروني

روحاني

ماروني

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:56 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-24
Lebanon24
11:49 | 2026-07-24
Lebanon24
11:30 | 2026-07-24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-24
Lebanon24
10:56 | 2026-07-24
Lebanon24
10:47 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24