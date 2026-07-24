الكاردينال مار شيللو سيميرارو زار دير مار أنطونيوس قزحيا - الوادي المقدس

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زار رئيس مجمع القديسين في الفاتيكان مار شيللو سيميرارو دير مار أنطونيوس قزحيا في الوادي المقدس التابع للرهبانية ، برفقته المونسنيور جان بولو ريتسوتي من الكرسي الرسولي والأب بولس القزي المسؤول عن ملف إعلان قداسة الأخ أسطفان نعمة.وكان في أستقباله على مدخل الدير، مدبر عام الرهبانية اللبنانية المارونية في مسؤول قطاع الرسالات في دول الأنتشار الأب طوني ، رئيس الدير الأب كميل كيروز، مسؤول المزار الأب بيتر ، الملحق الأعلامي في الوادي المقدس الصحافي جوزاف أبراهيم محفوض إذاعة صوت المحبة وتلفزيون Charity tv وجمهور الدير وعدد من الرهبان.الكاردينال سيميرارو جال في أنحاء الدير، برفقة المدبر العام فخري. متنقلاً بين المغارة العجائبية، والمطبعة الأولى في العالم العربي.بعدها أستضافه رئيس الدير والرهبان إلى مائدة المحبة.بعدها عقد لقاء مطول في صالون الدير الكبير، حيث دون الكاردينال سيميرارو كلمة في السجل الذهبي للدير،معبراً عن روحانية هذا الدير العظيم،كما قدم له المدبر العام فخري درعاً يوجد بداخله صورة القديس أنطونيوس شفيع الدير والرهبانية وخريطة .