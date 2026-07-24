تجهيزات واسعة وتنظيم استثنائي.. الديمان تضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لمراسم تطويب البطريرك الحويّك

تتجه الأنظار غدًا إلى الديمان، حيث يستضيف الصرح البطريركي الصيفي احتفال تطويب البطريرك الياس الحويّك، في مناسبة كنسية ووطنية بارزة تستعيد سيرة شخصية طبعت تاريخ الحديث، وتعيد تسليط الضوء على رجل ارتبط اسمه بمرحلة تأسيس لبنان الكبير.

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فالحويّك، الذي تولّى السدّة البطريركية عام 1899، واكب مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة، وكان من أبرز الشخصيات التي عملت على قيام لبنان الكبير، إلى جانب اهتمامه بالشأنين الاجتماعي والتربوي وتأسيسه جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات.







ويأتي إعلان تطويبه بعد مسار كنسي طويل تناول حياته ومسيرته الروحية والإنسانية، ليشكّل تكريمًا لشخصية جمعت بين الدور الرعوي والرؤية الوطنية، وتركت أثرًا في تاريخ الكنيسة المارونية ولبنان.

فالحويّك، الذي تولّى السدّة البطريركية عام 1899، واكب مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة، وكان من أبرز الشخصيات التي عملت على قيام لبنان الكبير، إلى جانب اهتمامه بالشأنين الاجتماعي والتربوي وتأسيسه جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات.ويأتي إعلان تطويبه بعد مسار كنسي طويل تناول حياته ومسيرته الروحية والإنسانية، ليشكّل تكريمًا لشخصية جمعت بين الدور الرعوي والرؤية الوطنية، وتركت أثرًا في تاريخ الكنيسة المارونية ولبنان.

استعدادات مكثفة في الديمان

وفي حديث خاص لـ" "، كشفت منظمة احتفال تطويب البطريرك الياس الحويّك دنيز طوق تفاصيل التحضيرات الأخيرة للمناسبة، مشيرةً إلى أن العمل في الديمان دخل مراحله النهائية استعدادًا لاستقبال المشاركين.



وأوضحت طوق أن الساحة باتت مجهّزة لاستقبال الحشود، بعدما تم وضع نحو 5500 كرسي، لافتةً إلى أن حجم المشاركة المتوقعة استدعى تحضيرات واسعة على المستويين اللوجستي والتنظيمي.









وفي حديث خاص لـ" "، كشفت منظمة احتفال تطويب البطريرك الياس الحويّك دنيز طوق تفاصيل التحضيرات الأخيرة للمناسبة، مشيرةً إلى أن العمل في الديمان دخل مراحله النهائية استعدادًا لاستقبال المشاركين.وأوضحت طوق أن الساحة باتت مجهّزة لاستقبال الحشود، بعدما تم وضع نحو 5500 كرسي، لافتةً إلى أن حجم المشاركة المتوقعة استدعى تحضيرات واسعة على المستويين اللوجستي والتنظيمي.





وقالت طوق إن السفينة ترمز إلى لبنان، وإن "أي ضلع ينكسر يؤدي إلى غرق السفينة كلها"، في إشارة إلى أهمية الوحدة بين مكوّنات الوطن، وهي الفكرة التي ارتبطت بإرث الحويّك.

وأضافت أن المذبح خُصّص عليه نحو 300 مقعد للإكليروس، إلا أن المشاركة الكبيرة قد تجعل بعض رجال الدين يجلسون في أماكن أخرى بسبب العدد المرتفع للحضور.













وأشارت إلى أن المذبح الذي سيحتضن الاحتفال صُمّم على شكل سفينة مؤلفة من 18 ضلعًا، في إشارة إلى الطوائف الثماني عشرة، موضحةً أن هذا التصميم يحمل رسالة مرتبطة بفكر البطريرك الحويّك ورؤيته للبنان.وقالت طوق إن السفينة ترمز إلى لبنان، وإن "أي ضلع ينكسر يؤدي إلى غرق السفينة كلها"، في إشارة إلى أهمية الوحدة بين مكوّنات الوطن، وهي الفكرة التي ارتبطت بإرث الحويّك.وأضافت أن المذبح خُصّص عليه نحو 300 مقعد للإكليروس، إلا أن المشاركة الكبيرة قد تجعل بعض رجال الدين يجلسون في أماكن أخرى بسبب العدد المرتفع للحضور.



برنامج روحي يبدأ قبل مراسم التطويب

وعن برنامج الاحتفال، أوضحت طوق أن أبواب الصرح البطريركي ستفتح عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، داعية المشاركين إلى الوصول باكرًا لتسهيل الدخول والتنظيم.









وعن برنامج الاحتفال، أوضحت طوق أن أبواب الصرح البطريركي ستفتح عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، داعية المشاركين إلى الوصول باكرًا لتسهيل الدخول والتنظيم.





كما كشفت أن اللجنة المنظمة أعدّت مستلزمات خاصة للمشاركين، حيث سيجد كل حاضر تحت كرسيه كيسًا صغيرًا يضم قبعة للشمس، وقنينة مياه، وقطعة كيك، وتذكارًا خاصًا بالمناسبة.







ولفتت إلى أن البرنامج يبدأ منذ لحظة فتح الأبواب، ويتضمن تراتيل ومحطات من حياة البطريرك الحويّك، على أن تبدأ مراسم التطويب الرسمية عند نحو الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة مساءً.كما كشفت أن اللجنة المنظمة أعدّت مستلزمات خاصة للمشاركين، حيث سيجد كل حاضر تحت كرسيه كيسًا صغيرًا يضم قبعة للشمس، وقنينة مياه، وقطعة كيك، وتذكارًا خاصًا بالمناسبة.

خطة نقل وتنظيم لتسهيل وصول المشاركين



وفي الجانب اللوجستي، شرحت طوق أن خطة خاصة أُعدّت لتنظيم حركة الوافدين إلى الديمان.



وأوضحت أن القادمين من والبترون والكورة سيضعون سياراتهم في "الباركينغ الأحمر"، على بعد نحو كيلومتر من مدخل الديمان، حيث ستتولى حافلات نقلهم إلى موقع الاحتفال.



أما القادمون من جهة أرز بشري، فسيتم توجيههم إلى "الباركينغ الأصفر"، ومن هناك أيضًا ستؤمّن حافلات النقل إلى باب الصرح البطريركي.



وأكدت طوق وجود نحو 350 متطوعًا للمساعدة في التنظيم، داعية المشاركين إلى التعاون معهم والالتزام بالتوجيهات، كما شددت على ضرورة عدم التدخين احترامًا لقدسية المكان.







وفي الجانب اللوجستي، شرحت طوق أن خطة خاصة أُعدّت لتنظيم حركة الوافدين إلى الديمان.وأوضحت أن القادمين من والبترون والكورة سيضعون سياراتهم في "الباركينغ الأحمر"، على بعد نحو كيلومتر من مدخل الديمان، حيث ستتولى حافلات نقلهم إلى موقع الاحتفال.أما القادمون من جهة أرز بشري، فسيتم توجيههم إلى "الباركينغ الأصفر"، ومن هناك أيضًا ستؤمّن حافلات النقل إلى باب الصرح البطريركي.وأكدت طوق وجود نحو 350 متطوعًا للمساعدة في التنظيم، داعية المشاركين إلى التعاون معهم والالتزام بالتوجيهات، كما شددت على ضرورة عدم التدخين احترامًا لقدسية المكان.