وزير الطاقة: لا سلفة ولا استدانة... هذه مستحقات الدولة لكهرباء لبنان

نشر والمياه ، على منصة "أكس"، جدولا بالمستحقات المترتبة على الادارات والمؤسسات العامة لمصلحة ، وأرفقه بالنص الآتي: "ممنوع التذاكي، وممنوع القول إننا نطلب سلفة أو نستدين. نحن لم نُكلّف الدولة ليرة واحدة منذ تسلّمنا حقيبة الطاقة. فليتوقّف البعض عن تضليل الناس، وعن إسقاط أفعاله التي دمّرت قطاع الكهرباء على غيره. الأموال التي طالبنا الدولة، خلال جلسات وعلى مدى أكثر من شهر، بتسديدها، هي متوجّبات مستحقّة لمؤسسة على ، وليست دينًا ولا سلفة. كما أن الدولة لم تُعوّض قيمة الإعفاءات من الرسوم على الكهرباء والمياه التي أقرّتها لمناطق الجنوب بسبب الحرب. هذه هي متوجّبات الدولة ومؤسساتها حتى عام ٢٠٢٥، فليبدأ التسديد اعتبارا من الأسبوع المقبل، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار عالميًا، ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء".