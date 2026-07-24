وزير الطاقة: لا سلفة ولا استدانة... هذه مستحقات الدولة لكهرباء لبنان

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نشر وزير الطاقة والمياه جو الصدي، على منصة "أكس"، جدولا بالمستحقات المترتبة على الادارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وأرفقه بالنص الآتي: "ممنوع التذاكي، وممنوع القول إننا نطلب سلفة أو نستدين. نحن لم نُكلّف الدولة ليرة واحدة منذ تسلّمنا حقيبة الطاقة. فليتوقّف البعض عن تضليل الناس، وعن إسقاط أفعاله التي دمّرت قطاع الكهرباء على غيره. الأموال التي طالبنا الدولة، خلال جلسات مجلس الوزراء وعلى مدى أكثر من شهر، بتسديدها، هي متوجّبات مستحقّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مؤسسات الدولة، وليست دينًا ولا سلفة. كما أن الدولة لم تُعوّض قيمة الإعفاءات من الرسوم على الكهرباء والمياه التي أقرّتها لمناطق الجنوب بسبب الحرب. هذه هي متوجّبات الدولة ومؤسساتها حتى عام ٢٠٢٥، فليبدأ التسديد اعتبارا من الأسبوع المقبل، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء".