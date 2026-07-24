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لبنان

جعجع يطالب بإعادة فتح ملف رمزي عيراني

Lebanon 24
24-07-2026 | 12:28
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جعجع يطالب بإعادة فتح ملف رمزي عيراني
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صدرعن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "إن المقابلة التي أجرتها صحيفة "نداء الوطن" مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلّط الضوء إلى حدّ كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني. فما ورد فيها يشكّل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعًا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها.

وانطلاقًا من ذلك، فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف، بعدما تمت لفلفته في شكل مريب خلال مرحلة الوصاية السورية، بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. إن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد".

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