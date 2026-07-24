جعجع يطالب بإعادة فتح ملف رمزي عيراني

صدرعن " " ، البيان الآتي: "إن المقابلة التي أجرتها صحيفة "نداء الوطن" مع العميد المتقاعد عطا تسلّط الضوء إلى حدّ كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي . فما ورد فيها يشكّل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعًا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها.

وانطلاقًا من ذلك، فإن مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف، بعدما تمت لفلفته في شكل مريب خلال مرحلة الوصاية ، بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. إن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد".