وزير الاقتصاد بحث ورئيس الجمهورية نتائج زيارته إلى واشنطن

كتب عبرحسابه على منصة "أكس": "زرتُ اليوم رئيس الجمهورية ، وبحثتُ معه في نتائج زيارته لواشنطن على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما وضعت فخامته في أجواء نتائج زيارتي لسوريا، استكمالا للمسار الذي بدأ مع زيارة دولة رئيس الحكومة، والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، ومعالجة الملفات التقنية، وأوضاع المعابر الحدودية. وكذلك، أطلعتُ فخامته على تطورات المباحثات مع ، وأبرز نتائج عمل ، حيث نفّذت فرقنا آلاف الجولات الرقابية، وسطّرت مئات محاضر الضبط، وأحالت مخالفات كبرى على ".