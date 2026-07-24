اعتراف دولي جديد بتراث لبنان... قلاع جبل عامل تدخل سجل اليونسكو

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اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها ال 48 المنعقدة في بوسان، بالإجماع، إدراج قلاع جبل عامل: قلعة شقيف وقلعة تبنين وقلعة شقرا وقلعة دير كيفا وقلعة شمعة، على لائحة التراث العالمي ولائحة التراث العالمي المعرّض للخطر، بناءً على الطلب الذي تقدّم به لبنان.
ويُشكّل هذا القرار اعترافاً بقيمتها العالمية الاستثنائية، كما يعزّز التزام المجتمع الدولي بحمايتها وصونها في ظل التحديات التي تواجهها.خرائط سياحية لبنان
لا يقتصر هذا الإنجاز على إدراج موقع أثري جديد، بل يجسّد نجاحاً للدبلوماسية الثقافية اللبنانية، ويؤكد قدرة لبنان، رغم الظروف الصعبة، على حشد التأييد الدولي لحماية تراثه، وصون هويته الثقافية، وتعزيز حضوره ومصداقيته داخل اليونسكو.
وجاء القرار ستناداً إلى الملف الذي تقدّم به لبنان، وبجهود قادتها سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش.
ويمنح هذا الإدراج هذه القلاع مكانة عالمية ضمن المواقع ذات الأهمية الإنسانية، كما يعزز فرص حمايتها وصونها من خلال توفير إطار دولي لدعم أعمال الترميم والحفاظ عليها، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المواقع الأثرية.
ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه بعض هذه القلاع متأثرة بتداعيات الحرب، إذ تعرضت قلعة الشقيف، إحدى أبرز القلاع التاريخية في منطقة جبل عامل، لأضرار من جراء القصف الإسرائيلي في خلال المواجهات الأخيرة، ما أثار مخاوف حول سلامة هذا المعلم الأثري وضرورة تعزيز الجهود لحمايته.