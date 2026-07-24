تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اعتراف دولي جديد بتراث لبنان... قلاع جبل عامل تدخل سجل اليونسكو

Lebanon 24
24-07-2026 | 14:04
A-
A+
اعتراف دولي جديد بتراث لبنان... قلاع جبل عامل تدخل سجل اليونسكو
اعتراف دولي جديد بتراث لبنان... قلاع جبل عامل تدخل سجل اليونسكو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها ال 48 المنعقدة في بوسان، بالإجماع، إدراج قلاع جبل عامل: قلعة شقيف وقلعة تبنين وقلعة شقرا وقلعة دير كيفا وقلعة شمعة، على لائحة التراث العالمي ولائحة التراث العالمي المعرّض للخطر، بناءً على الطلب الذي تقدّم به لبنان.

ويُشكّل هذا القرار اعترافاً بقيمتها العالمية الاستثنائية، كما يعزّز التزام المجتمع الدولي بحمايتها وصونها في ظل التحديات التي تواجهها.خرائط سياحية لبنان

لا يقتصر هذا الإنجاز على إدراج موقع أثري جديد، بل يجسّد نجاحاً للدبلوماسية الثقافية اللبنانية، ويؤكد قدرة لبنان، رغم الظروف الصعبة، على حشد التأييد الدولي لحماية تراثه، وصون هويته الثقافية، وتعزيز حضوره ومصداقيته داخل اليونسكو.

وجاء القرار ستناداً إلى الملف الذي تقدّم به لبنان، وبجهود قادتها سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش.

ويمنح هذا الإدراج هذه القلاع مكانة عالمية ضمن المواقع ذات الأهمية الإنسانية، كما يعزز فرص حمايتها وصونها من خلال توفير إطار دولي لدعم أعمال الترميم والحفاظ عليها، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المواقع الأثرية.

ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه بعض هذه القلاع متأثرة بتداعيات الحرب، إذ تعرضت قلعة الشقيف، إحدى أبرز القلاع التاريخية في منطقة جبل عامل، لأضرار من جراء القصف الإسرائيلي في خلال المواجهات الأخيرة، ما أثار مخاوف حول سلامة هذا المعلم الأثري وضرورة تعزيز الجهود لحمايته.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا علّق وزير الثقافة على إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المُهدّد
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة يطلب تدخلًا عاجلًا من اليونسكو لحماية قلعة الشقيف
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نتشارك مخاوف اليونسكو بشأن الضربات الإسرائيلية على قلعة الشقيف في لبنان ونشعر بالقلق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة صور المدرجة على قائمة التراث العالمي
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الإسرائيلي

اللبنانية

دبلوماسي

جبل عامل

إسرائيل

الشقيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-07-24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-24
Lebanon24
15:30 | 2026-07-24
Lebanon24
15:07 | 2026-07-24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-24
Lebanon24
14:45 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24