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لبنان

بري و"حزب الله": تمايز في ملفات محددة ورفض جدي لمضمون "اتفاق الإطار"

Lebanon 24
24-07-2026 | 22:46
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بري وحزب الله: تمايز في ملفات محددة ورفض جدي لمضمون اتفاق الإطار
بري وحزب الله: تمايز في ملفات محددة ورفض جدي لمضمون اتفاق الإطار photos 0
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كتب ابراهيم بيرم في" النهار": في جو الشيعية السياسية من يقرّ بأن التمايز بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله"
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ليس وليد المرحلة الأخيرة وما تخللها من وقائع ومستجدات، بل هي تعود إلى ما قبل ذلك، وكانت أجلى صورها البيان المقتضب الذي صدر عن بري بعد نحو 24 ساعة على سريان نبأ توقيع اتفاق الإطار الذي وصفه بري حينها بأنه "فتنة"، وأنه يتعيّن اتباع قول مأثور للإمام علي في مثل هذه الحالة هو ألا يكون المعني "ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب"، بما يعني ضمناً الحياد والاستنكاف عن أيّ مواجهة أو صدام.
 
في حينه، بدا هذا الموقف رخواً وضبابياً قياساً بموقف الحزب الحاسم في رفض الاتفاق، والداعي بوضوح وشفافية إلى مواجهته وإسقاطه بوصفه تفريطا بالسيادة.
وثمة من يقارن اليوم بين موقف بري المرن جداً حيال زيارة عون لواشنطن، وموقف الحزب الرافض لها والمندد بها، والذي تجلى أكثر ما يكون في البيان الصادر أخيراً عن كتلة "الوفاء للمقاومة" وجدد فيه الحزب إصراره على المضي في المواجهة السياسية مع الرئاسة الأولى وخياراتها، معتبراً أن الحديث عن إنجاز ميداني حققته هذه الزيارة سابق لأوانه، ومستنتجاً أن السلطة عموماً تحاول تقديم صورة إعلامية تخالف الوقائع الفعلية القائمة على أرض الجنوب.
 
وإذا كان المراقبون قد اعتبروا البيان بمثابة نفي مطلق لاحتمالات إعادة وصل ما انقطع بين الحزب والرئاسة الأولى، فإن البعض رأى في كلام عون في عشاء السفارة في واشنطن عن شروط وظروف يتعين أن تتوافر ومنها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لإتمام نزع سلاح الحزب، كلاماً نوعياً جديداً يطمئن الحزب من جهة ويشجع الوسطاء من جهة أخرى على استئناف دورهم.
بالإجمال، وفيما أفصح بري عن مرونة وانفتاح تجاه خيارات الرئاسة الأولى في المرحلة التالية، بدا الحزب مستأنفاً الهجمة التي أطلقها نوابه ورموزه غداة سفر عون إلى واشنطن.
 
واقع التمايز هذا لم يعد في الإمكان تجاهله، وهو يفرض السؤال عن مستقبل العلاقة في ضوئه بين بري والحزب، واستطرادا عن كيفية إدارة العلاقة في قابل الأيام بينهما، خصوصا أن انفتاح بري على عون واستعداه لعودة التلاقي بينهما هو:
- بمثابة عود لا رجعة عنه وسيكون ما بعده غير ما قبله. 
- بري لن يكون في صف الحزب إذا ما ظل التصادم قائما بينهما.
 
وعلى رغم ذلك، فإن في أوساط الحزب من يقرّ مبدئيا بوجود تمايزات بين بري والحزب حيال ملفات بعينها، ومنها رفض بري التصادم مع عون، ولكن رفضه لمضمون اتفاق الإطار جدي، "لكونه لا يضمن انسحاب إسرائيل من الجنوب، لذا اطلق بري لاحقا تحياته المتكررة للسلطة بأن "حطوا على عيني". والحزب على ثقة بأن رئيس المجلس "عند هذا الاقتناع، وعند رأيه في أن الانسحاب يتعين أن يسبق أي حديث عن حصر السلاح أو نزعه، وهذا هو الأهم عندنا والذي يتقاطع مع رؤيتنا".
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