تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قلق أوروبي على لبنان وعون يدعو لبقاء "اليونيفيل" وإنهاء الحرب.. زوطر الغربية مدمّرة وإمكانية الإقامة فيها ضئيلة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-07-2026 | 01:00
A-
A+
قلق أوروبي على لبنان وعون يدعو لبقاء اليونيفيل وإنهاء الحرب.. زوطر الغربية مدمّرة وإمكانية الإقامة فيها ضئيلة
قلق أوروبي على لبنان وعون يدعو لبقاء اليونيفيل وإنهاء الحرب.. زوطر الغربية مدمّرة وإمكانية الإقامة فيها ضئيلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت  الاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية برعاية اميركية في روما في 4 اب المقبل . واشارت المعلومات الى ان الجولة الجديدة يريدها الوفد اللبناني لتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الاسرائيلية بينما يطالب الوفد الاسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الاولى وخلو القرى من مقاتلي حزب الله وصواريخهم والتدقيق باسماء العائدين وهذا ما رفضه الجيش واكد ان مطلبه الاول والاساسي وقف الاعتداءات الاسرائيلية والاسراع بالانسحابات ورفض الدخول الاسرائيلي الى اي قرية جرى الانسحاب منها.
Advertisement
في المقابل، كشف  دخول أهالي بلدة زوطر الغربية إليها بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، عن خراب واسع أحدثه العدو في البلدة الخاضعة للمنطقة التجريبية في جنوب لبنان، مما يعقد عودة السكان إلى البلدة التي قدرت نسبة التدمير فيها بنحو 80 في المائة، ما يجعل مقومات الحياة فيها شبه مستحيلة في الوقت الراهن. 
ونظم الجيش أمس، عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها؛ إذ بدأ إدخال السكان على دفعات، ضمن مجموعات محددة لتفقد ممتلكاتهم في الحيين الغربي والشمالي اللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل. وفي الوقت نفسه، واصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش الكشف على الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الركام، بما يتيح للسكان الدخول.
سياسيا، بعثت أوروبا برسالة دعم إلى الرئيس جوزاف عون من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع سفراء وممثّلي دول الاتحاد الأوروبي، برئاسة سفيرة الاتحاد ساندرا دي وال.
وأكد الرئيس عون، أن «الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً»، مشيراً إلى أن لبنان «يعدّ بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة»، مضيفاً أنه «إذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، فيمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها، من أجل مساعدة الجيش في تطهير المناطق الجنوبية، وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
وشدد عون على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً، لما لذلك من أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، «وتمهيداً للتركيز في المرحلة اللاحقة على المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية، وغيرها من المجالات الأساسية».
وكان الرئيس عون تلقى اتصالا من أمين سرّ دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، مستفسرًا عن نتائج زيارته إلى واشنطن. كما بحث معه الأوضاع الداخلية والتطورات على الحدود الجنوبية، ولا سيما أوضاع القرى الحدودية الصامدة وسبل دعم أهلها.
واكد  بارولين للرئيس عون أن البابا لاوون الرابع عشر يتابع تفاصيل الوضع اللبناني ويجري اتصالات مع الإدارة الأميركية، وأن الكرسي الرسولي يدعم المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وصولا إلى اتفاق شامل ينهي معاناة اللبنانيين ويحقّق الأمن والاستقرار، ولا سيما في الجنوب.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
زوطر الغربية مدمّرة بنسبة 80 % وإمكانية الإقامة فيها ضئيلة
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بقاء "اليونيفيل" أو "توليفة أوروبية"
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري لقائد قوات اليونيفيل: نؤكد أهمية بقاء قوات اليونيفيل وفقًا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه ومساندة الجيش في مهمته بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عريضة نيابية لبقاء "اليونيفيل": "حزب الله" و"القوات"لم يوقعا
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الأوروبي

إسرائيل

جمهورية

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-07-25
Lebanon24
05:00 | 2026-07-25
Lebanon24
04:46 | 2026-07-25
Lebanon24
04:39 | 2026-07-25
Lebanon24
04:31 | 2026-07-25
Lebanon24
04:30 | 2026-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24