قلق أوروبي على لبنان وعون يدعو لبقاء "اليونيفيل" وإنهاء الحرب.. زوطر الغربية مدمّرة وإمكانية الإقامة فيها ضئيلة

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بدأت الاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية برعاية اميركية في روما في 4 اب المقبل . واشارت المعلومات الى ان الجولة الجديدة يريدها الوفد اللبناني لتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الاسرائيلية بينما يطالب الوفد الاسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الاولى وخلو القرى من مقاتلي وصواريخهم والتدقيق باسماء العائدين وهذا ما رفضه الجيش واكد ان مطلبه الاول والاساسي وقف الاعتداءات الاسرائيلية والاسراع بالانسحابات ورفض الدخول الاسرائيلي الى اي قرية جرى الانسحاب منها.في المقابل، كشف دخول أهالي بلدة زوطر الغربية إليها بعد الانسحاب منها، عن خراب واسع أحدثه العدو في البلدة الخاضعة للمنطقة التجريبية في جنوب ، مما يعقد عودة السكان إلى البلدة التي قدرت نسبة التدمير فيها بنحو 80 في المائة، ما يجعل مقومات الحياة فيها شبه مستحيلة في الوقت الراهن.ونظم الجيش أمس، عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها؛ إذ بدأ إدخال السكان على دفعات، ضمن مجموعات محددة لتفقد ممتلكاتهم في الحيين والشمالي اللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل. وفي الوقت نفسه، واصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش الكشف على الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الركام، بما يتيح للسكان الدخول.سياسيا، بعثت أوروبا برسالة دعم إلى الرئيس جوزاف عون من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع سفراء وممثّلي دول الاتحاد ، برئاسة سفيرة الاتحاد ساندرا دي وال.وأكد الرئيس عون، أن «الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً»، مشيراً إلى أن لبنان «يعدّ بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة»، مضيفاً أنه «إذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، فيمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها، من أجل مساعدة الجيش في تطهير المناطق الجنوبية، وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.وشدد عون على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً، لما لذلك من أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، «وتمهيداً للتركيز في المرحلة اللاحقة على المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية، وغيرها من المجالات الأساسية».وكان الرئيس عون تلقى اتصالا من أمين سرّ دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، مستفسرًا عن نتائج زيارته إلى واشنطن. كما بحث معه الأوضاع الداخلية والتطورات على الحدود الجنوبية، ولا سيما أوضاع القرى الحدودية الصامدة وسبل دعم أهلها.واكد بارولين للرئيس عون أن البابا لاوون الرابع عشر يتابع تفاصيل الوضع اللبناني ويجري اتصالات مع الإدارة الأميركية، وأن الكرسي الرسولي يدعم المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وصولا إلى اتفاق شامل ينهي معاناة اللبنانيين ويحقّق الأمن والاستقرار، ولا سيما في الجنوب.