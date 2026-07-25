تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تطويب البطريرك الحويك... من ذاكرة لبنان الكبير إلى واقع مليء بالمآسي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-07-2026 | 01:30
A-
A+
تطويب البطريرك الحويك... من ذاكرة لبنان الكبير إلى واقع مليء بالمآسي
تطويب البطريرك الحويك... من ذاكرة لبنان الكبير إلى واقع مليء بالمآسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يبدو قداس تطويب البطريرك الياس الحويك في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان اليوم حدثاً كنسياً عادياً، بل محطة تحمل أبعاداً تتجاوز الإطار الديني لتلامس الذاكرة الوطنية اللبنانية بكل ما تختزنه من محطات تأسيسية.
Advertisement
وبحسب مصدر كنسي، فإن الاحتفال سيحمل طابعاً مزدوجاً: روحياً ووطنياً، انطلاقاً من الدور الذي أدّاه البطريرك الحويك في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، حين كان يعمل على تثبيت فكرة الكيان اللبناني وصياغة هوية وطنية جامعة بعد إعلان لبنان الكبير عام 1920.
فالحويك لم يُنظر إليه فقط كبطريرك ماروني حمل هموم طائفته وكنيسته، بل كشخصية وطنية لعبت دوراً محورياً في الدفاع عن صيغة لبنان المتعدد، وعن فكرة العيش المشترك بين مختلف المكونات التي تشكل نسيج هذا الوطن. ومن هنا، فإن استحضاره في مناسبة تطويبه لا يقتصر على تكريم رجل دين، بل يعيد طرح الأسئلة المرتبطة بالصيغة اللبنانية نفسها، وبمعنى الدولة والشراكة والانتماء الوطني.
ولهذا السبب، يُتوقع أن يكون الحضور الرسمي والسياسي في الديمان واسعاً، ليس فقط لمشاركة الكنيسة فرحتها بتطويب أحد كبار رجالاتها، بل أيضاً للتأكيد على البعد الوطني لشخصية الحويك، الذي ارتبط اسمه بمرحلة تأسيسية من تاريخ لبنان الحديث.
فالبطريرك الذي خاض معركة تثبيت حدود لبنان الكبير، وسعى إلى جمع المجموعات اللبنانية المختلفة ضمن وطن واحد، يعود اليوم كرمز تاريخي في لحظة يعيش فيها لبنان أزمة عميقة حول مفهوم الدولة، ودور المؤسسات، ومستقبل الصيغة التي قام عليها الكيان اللبناني.
وفي هذا السياق، يُنتظر أن تحمل كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في هذه المناسبة قراءة تاريخية لا تكتفي باستعادة سيرة الحويك، بل تسقط تلك التجربة على واقع لبنان الحالي، في محاولة لاستحضار العبر من مرحلة التأسيس وربطها بالتحديات التي تواجه الجمهورية اليوم.
فبين لبنان الكبير الذي حلم به الحويك، ولبنان اليوم المثقل بالأزمات والانقسامات، تبدو المناسبة فرصة لطرح سؤال جوهري: هل ما زال اللبنانيون قادرين على حماية الصيغة التي قامت على الشراكة والتوازن، أم أن الحاجة أصبحت أكبر من أي وقت مضى إلى إعادة بناء مفهوم الدولة التي أرادها المؤسسون؟
من هنا، فإن تطويب البطريرك الياس الحويك لا يختصر بتكريم شخصية من الماضي، بل يشكل استعادة لرؤية وطنية ترى في لبنان أكثر من مساحة جغرافية، بل مشروع حياة مشتركة بين أبنائه.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الخازن: تطويب البطريرك الياس الحويك يشكل مناسبة وطنية وروحية جامعة
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان عن برنامج احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء إعلامي في بكركي تزامنا مع تطويب البطريرك الحويك
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تطويب البطريرك الحويك... هل يعيد الاعتبار إلى فكرة "لبنان الكبير"؟
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

المارونية

اللبنانية

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-07-25
Lebanon24
05:00 | 2026-07-25
Lebanon24
04:46 | 2026-07-25
Lebanon24
04:39 | 2026-07-25
Lebanon24
04:31 | 2026-07-25
Lebanon24
04:30 | 2026-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24