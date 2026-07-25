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لبنان

"آلاف الوظائف" المرتقبة في هذا المرفق

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-07-2026 | 02:15
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آلاف الوظائف المرتقبة في هذا المرفق
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أعلنت مؤخرا شركة Sky Lounge Services المكلّفة بتطوير وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات عن إطلاق أولى مراحل التوظيف والتي تتضمن 21 فرصة عمل. 
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وتشير التقديرات إلى بدء تشغيل المطار بنحو 85 وظيفة فقط خلال المرحلة المبكرة، مع إمكانية توفير الآلاف من فرص العمل تدريجياً مع توسع حركة المطار والمرافق التابعة له. 

في هذا الإطار، يُشير خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" إلى ان "هذا الأمر سيوفر فرص عمل مباشرة لأبناء الشمال لأن الوظائف لن تقتصر على العاملين داخل المطار، بل ستتوّسع لاحقاً لتشمل الأمن، الخدمات الأرضية، الصيانة، النقل، والضيافة، كما سيزداد الطلب على الفنادق، المطاعم، شركات النقل، مكاتب تأجير السيارات، والخدمات اللوجستية، ما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عكار وطرابلس والمنية والضنية."

واعتبر ان "وجود مطار يُشجع المستثمرين على إنشاء مشاريع تجارية وصناعية وسياحية بالقرب منه، ويرفع قيمة الأراضي والعقارات في محيطه."

وتابع: "إذا تم تشغيل قسم للشحن الجوي في المطار، فسيستفيد المزارعون والمنتجون في عكار والشمال من تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بسرعة إلى الأسواق الخارجية."

ولفت إلى انه "على الصعيد السياحي، فإن سهولة الوصول إلى الشمال قد تزيد عدد الزوار إلى المناطق الساحلية والجبلية والمواقع الأثرية ما ينعكس على قطاع السياحة المحلي".

وشدد على ان "وجود مطار ثانٍ في لبنان سيُخفف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي وسيمنح لبنان مرونة أكبر في حركة المسافرين والشحن ويعزز البنية التحتية للنقل الجوي".

وشدد الخبير الاقتصادي على ان "تحقيق هذه الفوائد يعتمد على عدة عوامل منها استكمال تجهيز المطار، انتظام الرحلات التجارية، جذب شركات الطيران، وتحسين شبكة الطرق والخدمات المحيطة بالمطار"، مُحذرا من انه إذا بقي التشغيل محدوداً أو تأخر التوّسع، فستكون الآثار الاقتصادية أقل من المتوقع.
 
المصدر: لبنان 24
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