تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تطويب البطريرك الحويك... هل يعيد الاعتبار إلى فكرة "لبنان الكبير"؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
25-07-2026 | 02:00
A-
A+
تطويب البطريرك الحويك... هل يعيد الاعتبار إلى فكرة لبنان الكبير؟
تطويب البطريرك الحويك... هل يعيد الاعتبار إلى فكرة لبنان الكبير؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يمكن النظر إلى تطويب البطريرك الماروني الياس الحويك باعتباره حدثًا كنسيًا صرفًا. فالرجل لم يكن مجرد رأس للكنيسة المارونية، بل كان أحد أبرز صانعي فكرة "لبنان الكبير"، وأحد الذين دافعوا عنها في المحافل الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، انطلاقًا من قناعة بأن الكيان اللبناني لا يمكن أن يقوم إلا على الشراكة بين جميع مكوناته.
Advertisement
ويأتي هذا التطويب في مرحلة يعيش فيها لبنان واحدة من أعمق أزماته الوجودية، حيث عاد النقاش حول هوية الدولة، وصيغة العيش المشترك، ومستقبل النظام، إلى واجهة الحياة السياسية. ومن هنا، يرى كثيرون أن الحدث يتجاوز البعد الروحي ليعيد تسليط الضوء على الإرث الفكري والسياسي للبطريرك الحويك.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرّض الحويك لانتقادات من بعض الأوساط التي اعتبرت أن خياره بقيام "لبنان الكبير" وصيغة العيش المشترك كان سببًا في الأزمات التي عاشها البلد لاحقًا، وأن قيام دولة ذات أكثرية مسيحية آنذاك كان سيؤدي إلى مسار مختلف.
في المقابل، يرى مؤرخون وباحثون أن تحميل الحويك مسؤولية أزمات نشأت بعد عقود طويلة يتجاهل السياق التاريخي الذي اتخذت فيه تلك الخيارات. فالرجل كان يتحرك في مرحلة انهيار السلطنة العثمانية وإعادة رسم خرائط المنطقة، وسعى، بحسب الوثائق التاريخية، إلى قيام دولة توفر الحماية والكرامة لجميع أبنائها، وتؤمن مقومات العيش والاستقرار، لا إلى إنشاء كيان يقوم على الإقصاء أو الغلبة.
واللافت أن فكرة العيش المشترك التي دافع عنها الحويك لا تزال، بعد أكثر من قرن، تشكل أساس الدستور اللبناني والميثاق الوطني واتفاق الطائف، على رغم كل ما أصابها من اهتزازات. ولذلك، فإن تطويبه قد يدفع إلى إعادة قراءة تجربته بعيدًا من السجالات السياسية الآنية، والعودة إلى السؤال الأساسي: هل كانت المشكلة في الصيغة التي دافع عنها، أم في عجز اللبنانيين عن تطبيقها بروح الدولة والمؤسسات؟
كما يحمل التطويب رسالة روحية تتجاوز لبنان. فالكنيسة، عندما تكرم شخصية بهذا الحجم، لا تكرم خيارًا سياسيًا بعينه، بل تستحضر مسيرة إنسان كرّس حياته لخدمة شعبه، والدفاع عن كرامته، والعمل من أجل السلام والعدالة في مرحلة مصيرية من تاريخ المنطقة.
وربما تكمن أهمية الحدث في أنه يأتي في وقت يعيد فيه اللبنانيون طرح الأسئلة نفسها التي واجهها الحويك قبل أكثر من مئة عام: كيف تُبنى الدولة، وكيف تُصان الشراكة، وكيف يتحول التنوع من مصدر انقسام إلى مصدر قوة؟
لهذا، قد لا يكون تطويب البطريرك الياس الحويك مجرد تكريم لشخصية تاريخية، بل مناسبة لإعادة فتح النقاش حول الفكرة التي آمن بها ودافع عنها حتى النهاية، وهي أن لبنان لا يعيش إلا بجميع أبنائه، وأن قوة الدولة لا تُقاس بغلبة طائفة على أخرى، بل بقدرتها على احتضان الجميع تحت سقف واحد.
اليوم ينضم أسم البطريرك الحويك إلى قائمة القديسين والطوباويين والمكرّمين اللبنانيين كشربل ورفقا والحرديني والأب يعقوب حداد الكبوشي والبطريرك اسطفان الدويهي والأخ اسطفان والأب بشارة أبو مراد والاخوة المسابكيين والأب أنطوان طربيه، ليشكلوا معًا مدماك القداسة التي تزنّر لبنان بمساحته الصغيرة الحجم، والكبيرة قيمة روحية كواحة أمل في عالم تتغطى عليه الانانية والكبرياء والابتعاد عن الخالق لما يرى ولما لا يرى.
هؤلاء جميعًا أمنوا، كما كثيرين من اللبنانيين، بأن لبنان – صيغة العيش الواحد – ليس كأي بلد آخر على الكرة الأرضية، على رغم ما يعانيه من اضطرابات وصعوبات، وما يتعرّض له من هزّات، وما يحلّ به من مآسٍ وويلات. وهذا الايمان الاستثنائي، الذي لمسه قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته التاريخية للبنان، هو الذي دفع البابا القديس يوحنا بولس الثاني بوحي من الروح القدس إلى اعتبار هذا البلد الصغير – الكبير "رسالة" وليس مجرد بلد له حدود جغرافية في بعقة من العالم وفي محيط مضطرب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخازن: تطويب البطريرك الياس الحويك يشكل مناسبة وطنية وروحية جامعة
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان عن برنامج احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء إعلامي في بكركي تزامنا مع تطويب البطريرك الحويك
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تطويب البطريرك الحويك... من ذاكرة لبنان الكبير إلى واقع مليء بالمآسي
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 12:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

اتفاق الطائف

المارونية

هذا البلد

الماروني

الدستور

الطائف

مسيحية

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-07-25
Lebanon24
05:00 | 2026-07-25
Lebanon24
04:46 | 2026-07-25
Lebanon24
04:39 | 2026-07-25
Lebanon24
04:31 | 2026-07-25
Lebanon24
04:30 | 2026-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24