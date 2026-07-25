هل تنقل طهران ثقل المواجهة من لبنان إلى اليمن؟

Advertisement

تتحدث مصادر سياسية عن مؤشرات متزايدة توحي بأن بدأت بإعادة ترتيب أولويات أذرعها العسكرية في المنطقة، بحيث لم يعد " " يشكل رأس الحربة في أي مواجهة إقليمية واسعة، مقابل تصاعد الدور الذي يُمنح للحوثيين في اليمن.وترى المصادر أن ، وبعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الحزب في ، إضافة إلى الواقع السياسي والأمني اللبناني المستجد، تبدو أكثر حرصاً على تجنيب الساحة حرباً شاملة قد تؤدي إلى خسارة ما تبقى من نفوذها فيها، وهو ما يفسر محدودية انخراط "الحزب" في التصعيد الأخير مقارنة بجبهات أخرى.وتشير المصادر إلى أن إيران تعمل في المقابل على تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين، ليكونوا الذراع الأكثر فاعلية في أي رد على أو المصالح الأميركية إذا اتسعت رقعة الحرب، مستفيدة من الموقع الجغرافي لليمن وقدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في وباب المندب واستهداف أهداف بعيدة المدى. وتنسجم هذه القراءة مع تقارير حديثة تحدثت عن زيادة الدعم العسكري والاستشاري للحوثيين وتكثيف التنسيق معهم خلال الأسابيع الأخيرة.وتؤكد المصادر أن الحديث لا يعني تخلي إيران الكامل عن "حزب الله"، بل إعادة توزيع للأدوار ضمن ما تبقى من شبكة حلفائها الإقليميين، بحيث يصبح لبنان أقل استخداماً كساحة مواجهة مباشرة، فيما يُدفع الحوثيون إلى واجهة التصعيد إذا فرضت مواجهة أوسع مع إسرائيل. وتبقى هذه التقديرات ضمن إطار القراءة السياسية للمشهد، من دون وجود إعلان رسمي إيراني يؤكد هذا التحول.