تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص خلال تنصيب حاكمية الليونز: العمل الاجتماعي يواكب مسيرة العهد والحكومة للنهوض بالوطن

Lebanon 24
25-07-2026 | 07:46
A-
A+
مرقص خلال تنصيب حاكمية الليونز: العمل الاجتماعي يواكب مسيرة العهد والحكومة للنهوض بالوطن
مرقص خلال تنصيب حاكمية الليونز: العمل الاجتماعي يواكب مسيرة العهد والحكومة للنهوض بالوطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت جمعية أندية الليونز الدوليةً للمنطقة 351 لبنان الأردن وفلسطين، احتفال تسليم وتسلم بين الحاكم السابق المباشر للمنطقة الليون ميشال حسون والحاكم الجديد الليون إلياس أنطونيوس في فندق فنيسيا في بيروت، برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة ممثلين بوزير الإعلام بول مرقص.
Advertisement


وألقى الوزير مرقص كلمة راعيي الاحتفال قال فيها: "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، بتكليفي تمثيلهما في هذا الاحتفال المهيب. عندما يجتمع الجرس والمطرقة والشعار، تلتقي رموز الالتزام والمسؤولية، ومنها تنبثق روحية الخدمة، خدمة الإنسان والمجتمع. في هذه الأمسية، التي أصبحت تقليداً سنوياً راسخاً تنظمه جمعية أندية الليونز الدولية في المنطقة 351 احتفاءً بالعمل الإنساني والاجتماعي، تَفْتح أمامنا مراسم التسليم والتسلّم في قيادة الحاكمية آفاقاً رحبة للتأمل في معاني المسؤولية، واستمرارية العطاء، وترسيخ القيم التي يقوم عليها العمل التطوعي".



أضاف: "تتعدد المشاهد وتتنوّع الدلالات، لكن الجوهر يبقى واحدًا: "نحن نخدُم". ولهذا الشعار ثلاث ركائز لا تنفصل: الخدمة المجتمعية عبر تلبية حاجات الناس دون مقابل، والعطاء بإخلاص لمساندة الضعفاء والمحتاجين، والرؤية المستقبلية التي تجعل من فعل الخير رسالةً مستمرة تمتد إلى كل الاتجاهات. وإذا أردنا أن نستخلص من التجربة الليونزية ما يلتقي مع قيم العمل العام، نجد أن الرؤية الواضحة، والالتزام بالمسؤولية، والإيمان بأن الخدمة هي أساس القيادة، تشكل قواسم مشتركة. وهذا ما يعمل عليه العهد، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بلبنان، ووضع الإنسان في صلب الاهتمام، بعيدًا عن أي اعتبار طائفي أو مذهبي أو حزبي، انطلاقًا من قيمته الإنسانية أولاً وأخيراً".



وتابع: "الليلة، تنتقل المسؤولية من مجلس إلى مجلس؛ إلى خلفٍ يتولى المهمة بعزمٍ وإرادة، مدعومًا بمجلس حاكم نتطلع إلى أن يضع نصب عينيه الحوكمة قبل الحكم، والتكليف قبل التشريف، والعمل أكثر من القول. كلنا ثقة بأن الحاكم الجديد سيحمل المشعل، ويكمل المسيرة من حيث انتهى سلفه، فتُطلق مبادرات جديدة، وتُنفذ مشاريع رائدة، وتتوسع ميادين العطاء، بما يعزز رسالة الليونز في خدمة الإنسان والمجتمع".



وختم مجدداً تأكيد "كامل الدعم الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء للعمل الاجتماعي والخدمة الإنسانية الدولية، كما نتوجه بالتهاني إلى الحاكم السابق المباشر الليون ميشال حسون على ما حققه خلال ولايته، وإلى الحاكم الليون الياس أنطونيوس، متمنين له التوفيق في قيادة سنة ليونزية جديدة، عنوانها الهِمة العالية، وروح المبادرة، والتفاني في الخدمة".
مواضيع ذات صلة
مرقص استقبل السفير السعوديّ: لبنان بحاجة إلى دعم أشقائه للنهوض وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 18:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مقاطعة موسكو: قوات الدفاع الجوي أسقطت 48 طائرة مسيرة في سماء المقاطعة خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 18:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يطلق جدول الأعمال الطبي الجديد للضمان الاجتماعي غدًا
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 18:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 18:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

المستقبل

الجمهوري

جمهورية

الأردن

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-07-25
Lebanon24
11:46 | 2026-07-25
Lebanon24
11:41 | 2026-07-25
Lebanon24
11:37 | 2026-07-25
Lebanon24
11:11 | 2026-07-25
Lebanon24
10:40 | 2026-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24