مرقص خلال تنصيب حاكمية الليونز: العمل الاجتماعي يواكب مسيرة العهد والحكومة للنهوض بالوطن

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وألقى الوزير مرقص كلمة راعيي الاحتفال قال فيها: "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ودولة القاضي نواف سلام، بتكليفي تمثيلهما في هذا الاحتفال المهيب. عندما يجتمع الجرس والمطرقة والشعار، تلتقي رموز الالتزام والمسؤولية، ومنها تنبثق روحية الخدمة، خدمة الإنسان والمجتمع. في هذه الأمسية، التي أصبحت تقليداً سنوياً راسخاً تنظمه جمعية أندية الليونز الدولية في المنطقة 351 احتفاءً بالعمل الإنساني والاجتماعي، تَفْتح أمامنا مراسم التسليم والتسلّم في قيادة الحاكمية آفاقاً رحبة للتأمل في معاني المسؤولية، واستمرارية العطاء، وترسيخ القيم التي يقوم عليها العمل التطوعي".أضاف: "تتعدد المشاهد وتتنوّع الدلالات، لكن الجوهر يبقى واحدًا: "نحن نخدُم". ولهذا الشعار ثلاث ركائز لا تنفصل: الخدمة المجتمعية عبر تلبية حاجات الناس دون مقابل، والعطاء بإخلاص لمساندة الضعفاء والمحتاجين، والرؤية المستقبلية التي تجعل من فعل الخير رسالةً مستمرة تمتد إلى كل الاتجاهات. وإذا أردنا أن نستخلص من التجربة الليونزية ما يلتقي مع قيم العمل العام، نجد أن الرؤية الواضحة، والالتزام بالمسؤولية، والإيمان بأن الخدمة هي أساس القيادة، تشكل قواسم مشتركة. وهذا ما يعمل عليه ، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة دولة رئيس ، للنهوض بلبنان، ووضع الإنسان في صلب الاهتمام، بعيدًا عن أي اعتبار طائفي أو مذهبي أو حزبي، انطلاقًا من قيمته الإنسانية أولاً وأخيراً".وتابع: "الليلة، تنتقل المسؤولية من مجلس إلى مجلس؛ إلى خلفٍ يتولى المهمة بعزمٍ وإرادة، مدعومًا بمجلس حاكم نتطلع إلى أن يضع نصب عينيه الحوكمة قبل الحكم، والتكليف قبل التشريف، والعمل أكثر من القول. كلنا ثقة بأن الحاكم الجديد سيحمل المشعل، ويكمل المسيرة من حيث انتهى سلفه، فتُطلق مبادرات جديدة، وتُنفذ مشاريع رائدة، وتتوسع ميادين العطاء، بما يعزز رسالة الليونز في خدمة الإنسان والمجتمع".وختم مجدداً تأكيد "كامل الدعم الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء للعمل الاجتماعي والخدمة الإنسانية الدولية، كما نتوجه بالتهاني إلى الحاكم السابق المباشر الليون ميشال حسون على ما حققه خلال ولايته، وإلى الحاكم الليون الياس أنطونيوس، متمنين له التوفيق في قيادة سنة ليونزية جديدة، عنوانها الهِمة العالية، وروح المبادرة، والتفاني في الخدمة".