عز الدين: المقاومة باقية على نهجها وستواصل مواجهة إسرائيل

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال احتفال تكريمي في بلدة البابليّة، إن "تواجه وحلفاءها وتمتلك القدرات لمواجهة ما وصفه بالغطرسة الأميركية"، معتبراً أن تواصل اعتداءاتها في المنطقة.وانتقد عز الدين نتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الخارج، معتبراً أن "التكتم على نتائجها يثير الشكوك بوجود صفقة ليست في مصلحة "، وقال إن الاجتماعات التي عُقدت في وروما "تندرج ضمن صفقة سياسية وعسكرية وأمنية تحقق شروط إسرائيل"، بحسب تعبيره.كذلك، اعتبر عز الدين أن القرار السياسي يمنع من الرد على الاعتداءات، مؤكداً أن " باقية على نهجها وستواصل مواجهة إسرائيل"، ومشدداً على أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة حتى تحرير الأراضي ".وجاءت مواقف عز الدين خلال احتفال تكريمي في بلدة البابليّة، تخللته كلمات لحركة "أمل" والشيخ ماهر حمود، أكدت مواصلة نهج المقاومة، فيما شكر والد الشهيدين الشيخ عادل الحضور، مؤكداً أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة ومسيرة مستمرة في سبيل الدفاع عن الوطن".