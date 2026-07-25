عز الدين: المقاومة باقية على نهجها وستواصل مواجهة إسرائيل

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال احتفال تكريمي في بلدة البابليّة، إن إيران
"تواجه الولايات المتحدة
وحلفاءها وتمتلك القدرات لمواجهة ما وصفه بالغطرسة الأميركية"، معتبراً أن إسرائيل
تواصل اعتداءاتها في المنطقة.
وانتقد عز الدين نتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الخارج، معتبراً أن "التكتم على نتائجها يثير الشكوك بوجود صفقة ليست في مصلحة لبنان
"، وقال إن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن
وروما "تندرج ضمن صفقة سياسية وعسكرية وأمنية تحقق شروط إسرائيل"، بحسب تعبيره.
كذلك، اعتبر عز الدين أن القرار السياسي يمنع الجيش اللبناني
من الرد على الاعتداءات، مؤكداً أن "المقاومة
باقية على نهجها وستواصل مواجهة إسرائيل"، ومشدداً على أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة حتى تحرير الأراضي اللبنانية
".
وجاءت مواقف عز الدين خلال احتفال تكريمي في بلدة البابليّة، تخللته كلمات لحركة "أمل" والشيخ ماهر حمود، أكدت مواصلة نهج المقاومة، فيما شكر والد الشهيدين الشيخ عادل التركي
الحضور، مؤكداً أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة ومسيرة مستمرة في سبيل الدفاع عن الوطن".