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لبنان

بشرى للعسكريين المتقاعدين.. تطور بشأن المساعدات المدرسية والرواتب

Lebanon 24
25-07-2026 | 08:08
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بشرى للعسكريين المتقاعدين.. تطور بشأن المساعدات المدرسية والرواتب
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أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن ملف المساعدات المدرسية وتحسين الرواتب والتقديمات للعسكريين المتقاعدين يشهد تقدماً، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الرسمية المتداولة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي.
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وأوضحت الرابطة، في بيان، أن كثرة الأسئلة والتأويلات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة بين المحاربين القدامى دفعتها إلى توضيح عدد من النقاط المتعلقة بحقوق العسكريين المتقاعدين، مشيرة إلى أن ملف المساعدات المدرسية للعام الدراسي 2025-2026، الذي يتابعه رئيس الرابطة العميد المتقاعد شامل روكز بشكل يومي مع وزارة المالية، وصل إلى مراحله النهائية، بعدما تلقت الرابطة تأكيدات بأن الوزارة ستحول المستحقات إلى مصرف لبنان قريباً جداً، تمهيداً لاستكمال إجراءات الصرف.

وأضافت أن القرارات المتعلقة بالمساعدات المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، إلى جانب تحسين الرواتب والتقديمات، أُقرت، وبدأت الجهات المختصة بتنفيذ الإجراءات اللازمة، على أن تُصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن هذه الحقوق أصبحت مكرسة بموجب القانون ولا مجال للتراجع عنها.

وشددت الرابطة على أن كل ما يُتداول بشأن مواعيد محددة لصرف المستحقات أو أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية لا يتعدى كونه اجتهادات وتوقعات شخصية، مؤكدة أن المرجع الوحيد للمعلومات هو وزارة المالية والجهات الرسمية المختصة.

وأكدت أنها تواصل متابعة جميع حقوق العسكريين المتقاعدين، سواء المتعلقة بالمساعدات المدرسية أو تحسين الرواتب والتقديمات أو أي حقوق أخرى، من خلال اتصالات يومية مع الجهات الرسمية حتى استكمال تنفيذها.

كذلك، أعربت الرابطة عن أسفها للحملات التي تتضمن تشكيكاً أو اتهامات غير مستندة إلى وقائع، معتبرة أن نشر الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة يسبب البلبلة بين العسكريين المتقاعدين ويضر بالجهود المبذولة لمتابعة هذه الملفات.

وختمت الرابطة بدعوة العسكريين المتقاعدين إلى التحلي بالصبر والثقة، واعتماد المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوقهم ومتابعة جميع الملفات حتى تحصيل كامل المستحقات.
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