الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوباً.. هذا جديد الميدان

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وفي مدينة ، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير ما تبقى من منازل في حي العويني، كما دمّر مباني كبيرة، من بينها ما تبقى من مدرسة المعلّمة سكنة القديمة التي خرّجت أجيالاً من أبناء المنطقة على مدى عقود.أيضاً، سُجّل تحرك لعدد من آليات الجيش الإسرائيلي العام بين الطيري وحداثا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.وشهدت بلدات الجنوب سلسلة عمليات تفجير طالت مجدل زون ثلاث مرات، ومشاع ثلاث مرات، إضافة إلى حداثا وكفرتبنيت، فيما نفّذت القوات عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مجدل زون وحداثا ومشاع المنصوري.كذلك، استهدف القصف المدفعي مناطق مضيئ في حداثا وتلة وكفرتبنيت، وسط استمرار الاعتداءات على المنطقة.وفي تطور ميداني آخر، عملت فرق على انتشال جثامين من بلدة زوطر الغربية.