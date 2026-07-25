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لبنان

الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوباً.. هذا جديد الميدان

Lebanon 24
25-07-2026 | 08:43
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الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوباً.. هذا جديد الميدان
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واصل الجيش الإسرائيلي، منذ ليل أمس وحتى ساعات بعد ظهر اليوم، اعتداءاته على عدد من بلدات الجنوب، مُنفذاً عمليات تفجير وتمشيط وقصف مدفعي، بالتزامن مع تحركات ميدانية لآلياته وتحليق للطيران المسيّر.
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وفي مدينة بنت جبيل، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير ما تبقى من منازل في حي العويني، كما دمّر مباني كبيرة، من بينها ما تبقى من مدرسة المعلّمة سكنة بيضون القديمة التي خرّجت أجيالاً من أبناء المنطقة على مدى عقود.

أيضاً، سُجّل تحرك لعدد من آليات الجيش الإسرائيلي على الطريق العام بين الطيري وحداثا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.

وشهدت بلدات الجنوب سلسلة عمليات تفجير طالت مجدل زون ثلاث مرات، ومشاع المنصوري ثلاث مرات، إضافة إلى حداثا وكفرتبنيت، فيما نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مجدل زون وحداثا ومشاع المنصوري.

كذلك، استهدف القصف المدفعي مناطق مضيئ في حداثا وتلة علي الطاهر وكفرتبنيت، وسط استمرار الاعتداءات على المنطقة.

وفي تطور ميداني آخر، عملت فرق الصليب الأحمر على انتشال جثامين من بلدة زوطر الغربية.
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