في منطقة كسروانية... ضبط حوالى مليون حبة كبتاغون

صدر عن البيان الآتي:

بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من في منطقة – كسروان المواطنَين (ن.ع.) و(ل.ع.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة. خلال عملية التوقيف، الأول إلى إطلاق النار على عناصر الدورية فردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. كما ضبطت الدورية نحو مليون حبة كبتاغون، وحوالي 60 كلغ من حشيشة الكيف، وسلاحًا حربيًّا ورمانة يدوية، ومبلغًا من المال المزور.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.