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لبنان

في منطقة كسروانية... ضبط حوالى مليون حبة كبتاغون

Lebanon 24
26-07-2026 | 12:37
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في منطقة كسروانية... ضبط حوالى مليون حبة كبتاغون
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ذوق مصبح – كسروان المواطنَين (ن.ع.) و(ل.ع.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة. خلال عملية التوقيف، بادر الأول إلى إطلاق النار على عناصر الدورية فردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. كما ضبطت الدورية نحو مليون حبة كبتاغون، وحوالي 60 كلغ من حشيشة الكيف، وسلاحًا حربيًّا ورمانة يدوية، ومبلغًا من المال المزور.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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