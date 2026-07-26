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لبنان

ختام مسيرة ذخائر الطوباوي الحويك في الدير الأم بعبرين

Lebanon 24
26-07-2026 | 13:38
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ختام مسيرة ذخائر الطوباوي الحويك في الدير الأم بعبرين
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اختتمت المسيرة بذخائر الطوباوي الجديد البطريرك الياس الحويك باستقبال شعبي حاشد عن مدخل بلدة عبرين التي تحتضن الدير الام لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات.

ونظمت بلدية عبرين والرعية وجمعية الكشاف الماروني وشبيبة رابطة كاريتاس لبنان والاخويات والحركات الرسولية مع الراهبات استقبالا بالورود والتصفيق والزغاريد وقرع الأجراس وانطلقت المسيرة باتجاه الدير يتقدمها المطرانان منير خيرالله ويوحنا علوان والام ماري انطوانيت سعادة والمشيرات، المونسنيور بيار طانيوس، خادم الرعية الخوري يوحنا مارون مفرج حيث أقيم زياح الطوباوي الحويك في الباحة الخارجية.

وفي الختام، شكرت الأم سعادة لبلدة عبرين وأهلها وكل من ساهم في تنظيم الاستقبال. ودعت الى المشاركة في قداس الشكر الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عند الساعة السادسة مساء السبت المقبل في الأول من آب في الباحة الخارجية للدير الأم في عبرين. 

 

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