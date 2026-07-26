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لبنان

عن الجنوب وجبل عامل.. منشور لافت لجنبلاط!

Lebanon 24
26-07-2026 | 15:14
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عن الجنوب وجبل عامل.. منشور لافت لجنبلاط!
عن الجنوب وجبل عامل.. منشور لافت لجنبلاط! photos 0
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في منشور عبر منصة "إكس": "اهم شيء ان لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود والفكر والثقافة والعلم والتمسك بالأرض.واهم شيء ان لا يعود البعض من المنحرفين فكريا وسياسيا إلى مخططات ومؤمرات الوكالة الصهيونية الصهيونية في أواسط القرن العشرين الجنوب". 

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الاشتراكي وليد جنبلاط

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