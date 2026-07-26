عن الجنوب وجبل عامل.. منشور لافت لجنبلاط!

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اهم شيء ان لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود والفكر والثقافة والعلم والتمسك بالأرض.واهم شيء ان لا يعود البعض من المنحرفين فكريا وسياسيا إلى مخططات ومؤمرات الوكالة الصهيونية الصهيونية في أواسط القرن العشرين #الجنوب pic.twitter.com/M3BGRq8edi
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) July 26, 2026
اهم شيء ان لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود والفكر والثقافة والعلم والتمسك بالأرض.واهم شيء ان لا يعود البعض من المنحرفين فكريا وسياسيا إلى مخططات ومؤمرات الوكالة الصهيونية الصهيونية في أواسط القرن العشرين #الجنوب pic.twitter.com/M3BGRq8edi