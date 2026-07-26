رسالة من مجتبى خامنئي إلى حزب الله

أكد المرشد ، مجتبى خامنئي، دعم لحزب الله في رسالة وجهها إلى لحزب الله نعيم وقادته ومقاتليه.

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وأشاد خامنئي في رسالته بـ"صمود وثباته"، ووصفه بأنه في طليعة ضد وحلفائها. كما أثنى على الشعب اللبناني، ولا سيما المجتمعات في ، لدعمهم حزب الله.

أكد خامنئي أن الدفاع عن حزب الله لا يزال أحد السياسات الاستراتيجية الثابتة لإيران. وشدد على أن الحفاظ على وحدة الأراضي وضمان وقف "كامل وغير مشروط" للهجمات هما "شرطًا أول في مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة مع أمريكا المعتدية".

واتهمت الرسالة وإسرائيل بالقمع والظلم، وقالت إن " والمقاومة" هما السبيل الوحيد المتبقي.