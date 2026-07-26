رسالة من مجتبى خامنئي إلى حزب الله

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أكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، دعم إيران لحزب الله في رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وقادته ومقاتليه.
وأشاد خامنئي في رسالته بـ"صمود حزب الله وثباته"، ووصفه بأنه في طليعة المقاومة ضد إسرائيل وحلفائها. كما أثنى على الشعب اللبناني، ولا سيما المجتمعات في جنوب لبنان، لدعمهم حزب الله.
أكد خامنئي أن الدفاع عن حزب الله لا يزال أحد السياسات الاستراتيجية الثابتة لإيران. وشدد على أن الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وضمان وقف "كامل وغير مشروط" للهجمات الإسرائيلية هما "شرطًا أول في مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة مع أمريكا المعتدية".
واتهمت الرسالة الولايات المتحدة وإسرائيل بالقمع والظلم، وقالت إن "الجهاد والمقاومة" هما السبيل الوحيد المتبقي.