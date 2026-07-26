الشرع: بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية سيترك نتائج سلبية على المنطقة

أكد الرئيس السوري أحمد ، "أننا لسنا بصدد التدخلات العسكرية، وسوريا تمتلك عدة أوراق تقدمها للدولة لتتصرف هي بما تشاء، ولا ينبغي دائماً أن نكون مخيرين بين سياسات إسرائيلية وسياسات إيرانية طامعة في المنطقة، بل يجب أن يكون للمنطقة سياسة خاصة بها وشخصيتها المستقلة". وأضاف في حديث لقناة " " أن بقاء السلاح خارج سلطة سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة، وأن تدعم احتكار الدولة اللبنانية لتطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب، مشيراً إلى أن الدولة تحاول تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، وأنها تحتاج إلى حلول واقعية وعملية حتى لو استدعى ذلك الصبر والتمهل في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة. كما أعرب عن تخوفه الكبير من انفجار الوضع داخل لما لذلك من انعكاسات سلبية على سوريا، معتبراً أن " " شارك النظام البائد على مدى 14 عاماً في حربه على الشعب السوري، وتسبب في التهجير ومقتل عدد كبير من الناس، ولا يزال حتى الآن يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية.