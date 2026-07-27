تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقب لمفاوضات روما وبري "غير متفائل" والجيش يتهم اسرائيل بعرقلة "إتفاق الإطار"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-07-2026 | 01:00
A-
A+
ترقب لمفاوضات روما وبري غير متفائل والجيش يتهم اسرائيل بعرقلة إتفاق الإطار
ترقب لمفاوضات روما وبري غير متفائل والجيش يتهم اسرائيل بعرقلة إتفاق الإطار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يدخل  لبنان الأيام المقبلة على وقع مشهد بارز يتقدّم واجهة التطورات السياسية والأمنية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبًا، في الجولة السابعة من الاجتماعات اللبنانيةالإسرائيلية برعاية أميركية، والمقررة في الرابع من آب في روما، ولا سيما بعد إلغاء الزيارة التي كان سيقوم بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر إلى بيروت لتقييم تجربة المنطقة النموذجية في زوطر الغربية ومتابعة نتائج عمل لجنة المراقبة الدولية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد.
Advertisement
 وفي هذا السياق، يسعى لبنان إلى توسيع نطاق المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الإسرائيلية، بينما يواصل الوفد الإسرائيلي ربط أي تقدم في المراحل المقبلة بصياغة ترتيبات أمنية وميدانية تضمن مصالحه، ما يجعل المرحلة المقبلة محكومة بمفاوضات دقيقة حول حدود الانتشار، وآليات الانسحاب، ومستقبل الترتيبات الأمنية على طول الحدود.
وتصدّر بيان قيادة الجيش ، الذي اتهم العدو الإسرائيلي بعرقلة تنفيذ المهام الموكلة إلى المؤسسة العسكرية بموجب «اتفاق الإطار»، المشهد اللبناني أمس، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، والتفجيرات التي تطال القرى والبلدات الواقعة ضمن المنطقة الأمنية.
وأكد  الجيش  أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، لافتًا إلى أن وحداته تواصل مواكبة عودة الأهالي إلى زوطر الغربية، وتنفيذ المهام في فرون وصريفا بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) .
توازيًا، كشف مصدر دبلوماسي غربي لأن واشنطن باتت تقارب الملف اللبناني من زاوية مختلفة، بعدما استمعت مباشرة إلى رؤية الرئيس عون القائمة على استعادة الدولة قرارها الأمني والعسكري وإنهاء التوتر على الحدود. وستكون هذه الرؤية من بين الملفات المطروحة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.
غير أن هذه المقاربة قد تصطدم بتشدّد إسرائيلي مسبق، إذ أفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ "الكابينت" أنه "سيرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان".
قالت مصادر حكومية : إن الدولة تتابع بقلق بالغ التطورات الإقليمية، في ظل تصاعد مؤشرات التوتر، رغم استمرار الاتصالات والوساطات الدولية الهادفة إلى إحتواء أي انفجار واسع، وأكدت أن الأولوية اللبنانية تبقى تحصين لبنان، من أي مواجهة محتملة، من خلال تكثيف الاتصالات مع الشركاء الدوليين والعرب، للحفاظ على الاستقرار ومنع أشكال تداعيات أي تصعيد إقليمي على ساحتنا.
ورأت هذه المصادر، أن المشهد الميداني في الجنوب لا يزال مضبوطاً ضمن حدود معينة، معتبرة أن التحركات العسكرية الإسرائيلية الليلية تندرج في إطار عمليات ضغط ورسائل ميدانية أكثر منها مقدمة لحرب شاملة. لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن المواجهة الرسمية تتعامل مع كل الاحتمالات بجدية كاملة، في ظل بقاء بعض النقاط الحساسة ولا سيما منطقة تلة علي الطاهر، موضع متابعة دقيقة باعتبارها من المواقع التي قد تكتسب أهمية ميدانية إذا شهدت الأوضاع أي تصعيد مفاجئ.
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح صباح اليوم" أن المسار الوحيد المقبول، وما نريده أمس واليوم وغداً، هو تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة»، مشدداً على أنه «لا يزال متمسكاً برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وبالموقف الذي سبق أن عبّر عنه من اتفاق الإطار، والذي وصفه سابقاً بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار».
وفي تقييمه للمسار السياسي الحالي الذي يقوده عون، كرر بري أنه لا يبدي تفاؤلاً بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبراً أن «ما يجري في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفنا». وأوضح أن أي مواقف صدرت عنه، جرى تفسيرها على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم، مرتبطة حصراً بأولوية تحقيق الهدف الأساسي الذي يطالب به منذ اليوم الأول، والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. أما ما عدا ذلك، فلا يعني أي تبدل في موقفه المبدئي الرافض لتحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها مراراً.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إنقسام وزاري بشأن "اتفاق الاطار" وترقّب لنتائج الاتصالات الاميركية مع اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لبناني لعودة قائد مشاة البحرية الأميركية والبدء بتنفيذ "اتفاق الاطار"
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيُسقط "حزب الله" وبرّي "إتّفاق الإطار"؟
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أممي يتهم "حماس" بعرقلة "مساعدات غزة"
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-07-27
Lebanon24
07:29 | 2026-07-27
Lebanon24
07:17 | 2026-07-27
Lebanon24
07:13 | 2026-07-27
Lebanon24
07:09 | 2026-07-27
Lebanon24
07:07 | 2026-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24