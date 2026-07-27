انزعاج سنّي من جعجع

تسود حالة من الانزعاج داخل أوساط عدد لا بأس به من النواب السنّة على خلفية التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
.
وبحسب أجواء متقاطعة، فإن ردود الفعل لا تزال تُسجل بعيداً من الإعلام، إلا أن الاتصالات والمداولات الجارية توحي بإمكانية انتقال هذا الاعتراض إلى العلن خلال الأيام المقبلة إذا لم تُبذل جهود لاحتواء الموقف.
ويرى متابعون أن استمرار هذا التوتر قد يترك انعكاسات مباشرة على علاقة القوات اللبنانية
بعدد من النواب السنّة، ويؤثر على مستوى التنسيق السياسي بينهم خلال المرحلة المقبلة.